台北國際旅展將登場 飯店住宿最低1.4折起

2020台北國際旅展即將在10月30日至11月2日於台北南港展覽館登場，今年受到疫情影響，旅展規模縮水，不過仍邀集超過30個國家地區、30個中央部會和地方政府，及數百家觀光業者參展，總計一千個攤位。不少觀光業者也推出不少好康，其中飯店住宿券1.4折起、人氣餐券4.5折起，另外還加碼「展場獨賣商品」及「跨年限定商品」。

其中像是香格里拉台北遠東飯店豪華客房雙人入住只要2999元；國人最愛的熱門餐券4.5折起，最低千元有找，如凱撒大飯店連鎖聯合餐券套票組990元、誠品行旅The Chapter Café 無國界饗樂單人套餐券990元等。

「展場獨賣商品」部份，雄獅旅遊推出「環島郵輪大樂透」活動，現場報名限定航次最高可享5折優惠驚喜價，台北君悅酒店推出旅展現場限定販售客房住宿券4999元；台北美福大飯店現場消費滿額就能以3,20元加價購買入住行政客房。

今年旅展「跨年限定商品」部份，山富旅遊推出南投武界、絕美仙境部落迎曙光２日5399元起；台北六福萬怡酒店 2021跨年派對住房專案限量下殺3.9折1萬5000元起。

除了優惠產品外，台灣觀光協會今年也規畫旅遊沙龍、旅遊產品說明會、論壇等活動，還開放6歲以下兒童免費入場。

交通部觀光局設置的「台灣館」，以「脊梁山脈旅遊」、2021年「自行車旅遊年」兩大觀光主題為主軸，設計「FUN台灣 Go Around」展館，現場除了有AR體感裝置和趣味DIY活動外，還有國家風景區自行車主題館，展出全台風景區自行車活動賽事和多元遊程路線。

客家委員會則匯聚全台369浪漫客庄觀光資源，邀集客庄社區、職人工匠、葡萄酒庄及旅行社等，推出55條以上客庄深度遊程產品；農委會則是將展館變身為「農遊超市」，推出400餘項精選農遊商品，還有農遊伴手館展售超過百項的特色必買伴手，現場有多款農村美食免費試吃試飲。

此外，日本館、韓國館今年也沒有缺席，其中韓國觀光公社以《韓國想見你》為主題，精心打造時空走廊，另外也準備了豐富的舞台活動及精美小禮。

台灣觀光協會表示，門票預售9折優惠只到10月29日，購票請到四大超商、udn售票網及KLOOK，詳情可上活動官網查詢。