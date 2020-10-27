周冬雨演繹Burberry帥氣圍巾 即起推出個人化客製服務

圍巾是Burberry的經典單品之一，近期發表一系列匠藝系列的喀什米爾圍巾新品，並曝光圍巾織造過程，展現精緻的工藝。

在Burberry近期發表的視覺中，用以展現喀什米爾圍巾是Burberry DNA中不可或缺的一部分，自一九○○年起，即開始與家族經營的蘇格蘭紡織廠合作製造圍巾，喀什米爾面料需要經過30道程序方能完成，包括編織、以當地泉水洗淨，以及利用世代相傳的技巧進行精密的刷毛處理，用以成就極致柔軟的觸感。此外，Burberry基金會也與Oxfam（樂施會，國際發展及救援的非政府組織），和PUR Projet（進行造林計畫的法國社企組織）合作，致力落實一項長期計劃，共同恢復草原和促進動物福利，以發展更具包容性和永續性的喀什米爾產業，提供更具彈性和完整的供應鏈，此計畫同時支持了阿富汗農村社區的社會和經濟開發，以提供較優質的生活品質，計畫進行迄今已超過四萬七千人從中受惠。

為了彰顯Burberry的匠藝文化，品牌即起推出個人化經典圍巾的服務，在官網、全球指定專門店都有免費的客製服務，可在選購的圍巾繡上3個字母，而字母的繡線可以挑選單色或是多色、至多可選3色，做為個人專屬圍巾或是致贈禮品的選擇。