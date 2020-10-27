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周冬雨演繹Burberry帥氣圍巾 即起推出個人化客製服務

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
周冬雨配襯全球首發的天貓獨家限量款徽標星辰圖案緹花圍巾。圖／取自微博
周冬雨配襯全球首發的天貓獨家限量款徽標星辰圖案緹花圍巾。圖／取自微博

圍巾Burberry的經典單品之一，近期發表一系列匠藝系列的喀什米爾圍巾新品，並曝光圍巾織造過程，展現精緻的工藝。

在Burberry近期發表的視覺中，用以展現喀什米爾圍巾是Burberry DNA中不可或缺的一部分，自一九○○年起，即開始與家族經營的蘇格蘭紡織廠合作製造圍巾，喀什米爾面料需要經過30道程序方能完成，包括編織、以當地泉水洗淨，以及利用世代相傳的技巧進行精密的刷毛處理，用以成就極致柔軟的觸感。此外，Burberry基金會也與Oxfam（樂施會，國際發展及救援的非政府組織），和PUR Projet（進行造林計畫的法國社企組織）合作，致力落實一項長期計劃，共同恢復草原和促進動物福利，以發展更具包容性和永續性的喀什米爾產業，提供更具彈性和完整的供應鏈，此計畫同時支持了阿富汗農村社區的社會和經濟開發，以提供較優質的生活品質，計畫進行迄今已超過四萬七千人從中受惠。

為了彰顯Burberry的匠藝文化，品牌即起推出個人化經典圍巾的服務，在官網、全球指定專門店都有免費的客製服務，可在選購的圍巾繡上3個字母，而字母的繡線可以挑選單色或是多色、至多可選3色，做為個人專屬圍巾或是致贈禮品的選擇。

Burberry推出客製化圍巾，周冬雨配襯的是限量款徽標星辰圖案緹花款式。圖／Burberry提供、取自微博
Burberry推出客製化圍巾，周冬雨配襯的是限量款徽標星辰圖案緹花款式。圖／Burberry提供、取自微博
圍巾是Burberry的經典單品之一，近期發表一系列匠藝系列的喀什米爾圍巾新品。圖／Burberry提供
圍巾是Burberry的經典單品之一，近期發表一系列匠藝系列的喀什米爾圍巾新品。圖／Burberry提供
Burberry Cashmere Craft雙面兩用格紋和徽標喀什米爾圍巾，25,500元。圖／Burberry提供
Burberry Cashmere Craft雙面兩用格紋和徽標喀什米爾圍巾，25,500元。圖／Burberry提供
Burberry Cashmere Craft花押字喀什米爾緹花圍巾，25,500元。圖／Burberry提供
Burberry Cashmere Craft花押字喀什米爾緹花圍巾，25,500元。圖／Burberry提供
Burberry Cashmere Craft經典格紋喀什米爾圍巾，21,900元。圖／Burberry提供
Burberry Cashmere Craft經典格紋喀什米爾圍巾，21,900元。圖／Burberry提供
Burberry圍巾代表品牌匠藝精神。圖／BURBERRY提供
Burberry圍巾代表品牌匠藝精神。圖／BURBERRY提供
自一九○○年起，Burberry即開始與家族經營的蘇格蘭紡織廠合作製作圍巾。圖／Burberry提供
自一九○○年起，Burberry即開始與家族經營的蘇格蘭紡織廠合作製作圍巾。圖／Burberry提供

圍巾 法國 周冬雨 Burberry

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