JINS來台五周年再進化 讓配鏡流程簡化變聰明

以快速配鏡為號召的日本眼鏡品牌JINS來台五年後，服務提升再進化，首創新型態體驗店，打造全台第一間「眼睛保健實驗室」，簡化配鏡流程，搭載人工智慧系統，讓消費者都能找到合適的鏡款。

積極展店的JINS最新據點是位於機場捷運線上的環球購物中心桃園A8門市，佔地超過30坪，為全台首間體驗店型。除了提供超過千款東京設計的鏡框以及各式鏡片，並提供配鏡、驗光、30分鐘快速取件等一站式服務外。同時，店內創新設置三座功能展示桌，消費者在此可以親眼看到保濕眼鏡等功能性產品的製成原理，並且親身動手感受全視線鏡片、濾藍光鏡片等功能鏡片與一般鏡片的差異。並藉由人工智慧系統所產生的大數據，幫助消費者找到合適臉型的鏡框；只要對著螢幕試戴眼鏡，幾秒鐘內就能由AI店員判讀出適合度，便利性更高。