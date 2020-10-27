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JINS來台五周年再進化 讓配鏡流程簡化變聰明

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
JINS藉由人工智慧系統所產生的大數據，幫助消費者找到合適臉型的鏡框。圖／JINS提供
JINS藉由人工智慧系統所產生的大數據，幫助消費者找到合適臉型的鏡框。圖／JINS提供

以快速配鏡為號召的日本眼鏡品牌JINS來台五年後，服務提升再進化，首創新型態體驗店，打造全台第一間「眼睛保健實驗室」，簡化配鏡流程，搭載人工智慧系統，讓消費者都能找到合適的鏡款。

積極展店的JINS最新據點是位於機場捷運線上的環球購物中心桃園A8門市，佔地超過30坪，為全台首間體驗店型。除了提供超過千款東京設計的鏡框以及各式鏡片，並提供配鏡、驗光、30分鐘快速取件等一站式服務外。同時，店內創新設置三座功能展示桌，消費者在此可以親眼看到保濕眼鏡等功能性產品的製成原理，並且親身動手感受全視線鏡片、濾藍光鏡片等功能鏡片與一般鏡片的差異。並藉由人工智慧系統所產生的大數據，幫助消費者找到合適臉型的鏡框；只要對著螢幕試戴眼鏡，幾秒鐘內就能由AI店員判讀出適合度，便利性更高。

另外，今年創立40周年的本土業者寶島眼鏡，也在提供配鏡服務之餘，將專業儀器導入店面，提升品牌定位。透過長期深度的消費者觀察，寶島眼鏡自歐美引進高規驗光儀器，目前全國351家門市已有100家升級配置，並配置具備專業驗光執照的驗光師提供詳細且客製化的諮詢。同時，寶島眼鏡更翻轉「快速驗光」的觀念，提出比照國際最高標準至少30分鐘以上的驗光流程。除了專業儀器與人員服務模組的設備升級，寶島眼鏡也在門市導入AR彩色隱形眼鏡試戴系統，及EYESmart線上鏡框AR試戴、極智焦距定位儀等技術，跟上數位轉型趨勢。

JINS進駐環球購物中心桃園A8，首創新型態體驗店。圖／JINS提供
JINS進駐環球購物中心桃園A8，首創新型態體驗店。圖／JINS提供
寶島眼鏡自歐美引進高規驗光儀器，目前全國351家門市已有100家升級配置。圖／寶島眼鏡提供
寶島眼鏡自歐美引進高規驗光儀器，目前全國351家門市已有100家升級配置。圖／寶島眼鏡提供

機場捷運 品牌 環球購物中心

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