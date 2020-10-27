嵜本生吐司搭上冠軍果醬 ! 一日限定混搭市集只在500趴

2020年秋末最強戶外派對「500趴」，將於11月7日在台北101水舞廣場盛大登場！本次活動市集攤邀請擅長凝聚台灣品牌力的策展單位「好家在台灣」打造500趴質感生活市集，策劃多組品牌創新聯名，推出一日限定的聯名商品，趕快做筆記看看有哪些必買商品吧 !

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嵜本 SAKImoto Bakery x 好食光 Keya Jam

來自大阪的SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司專門店，細心研發出來口感蓬鬆尾韻帶甜完美比例的生吐司，來台設店時即引爆排隊旋風，這次在500趴中，首度與世界冠軍果醬女王-柯亞，打造年度台日最高最重的見面禮，以玉荷包果醬攜手高級生吐司雙組合，只有一日限定，絕對是來500趴必買的人氣商品!

果醬女王柯亞將與嵜本 SAKImoto Bakery共同推出玉荷包限定口味高級生吐司。 圖／好食光 Keya Jam提供

陳小曼 x AHA Saloon

擅長以文本發展概念的食物設計師-陳小曼，持續打造出嶄新的食物感官體驗，這次與擁有獨特風味美學的AHA Saloon，打造限定開張的一日專門店，將以披頭四的四首歌、四杯調酒加上藍儂咖哩飯，給大家最與眾不同的味覺感受 !

陳小曼與AHA Saloon合作的藍儂咖哩飯。 圖／陳小曼提供

披頭四的粉絲千萬別錯過。 圖／陳小曼提供

披薩有張臉 x 金色三麥 x nom nom

11月7日這天，披薩有張臉、金色三麥、nom nom三方聯手要給你最酷的吃Pizza體驗 ! 一日限定的「炒麵PIZZA」，再搭上金色三麥的包種茶口味啤酒，超乎你想像的混搭口感，PIZZA愛好者們千萬不要錯過這難得的機會 !

500趴將讓你體驗到吃pizza其實是一件很酷的事。 圖／披薩有張臉提供

男子漢泡飯 x 芳美茶行

來自台灣最南端-屏東的男子漢泡飯與芳美茶行 ，聯手推出「暖男套餐」，將情感豐厚、用料澎湃、湯頭鮮濃的屏東味泡飯，再搭配香濃滷汁、吃了要你大喊「歐買尬」的OMG豆乾，絕妙搭配帶你一起找回從未散去的記憶。

暖男套餐將讓你在天涼的秋日，有著溫暖的胃。 圖／男子漢泡飯提供

自愛ZIAI x 庫魯不塔人

將台灣生活的日常，化作元素，加上「古窗花玻璃」與「鑲嵌玻璃」兩樣材料作為創作發想的自愛，將在500趴中與擁有自己烏托邦的庫魯不塔人，共同推出限量聯名燈飾，邀你一起感受美好生活。

台灣在地風格的小物，讓古早味也能有質感新面貌。 圖／自愛ZIAI提供

蘑菇 x 津美妙

堅持親自挑選定製各種生活產品的蘑菇，一直以來備受年輕族群所喜愛收藏，這次與大稻埕風格麵店津美妙，共同推出限定超值組合「儒家網袋＋妙家庭廚房糖漬桔皮＋津美妙酥心糖＋蘑菇園丁購物袋」，數量有限，想收藏的記得早點到場喔 !

津美妙現場還會推出傳奇潤餅：椒麻雞胸肉潤餅。 圖／津美妙提供

現場除了許多聯名品牌推出一日限定的特殊商品外，還邀請到人氣羊毛氈小物品牌tiger milk、精選在地有機原料小批精釀的Zestea Kombucha、由RICK與米力共同築構的生活雜貨舖/溫事、以海拔為配方的山系咖啡-森³ sunsun-museum等人氣攤位，歡迎大家一同來現場感受由500輯帶給各位的一日質感生活體驗。「500」趴於11月7日上午11點至晚上8點在台北101水舞廣場登場，民眾可免費入場。