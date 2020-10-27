頭等艙料理在家吃 家樂福聯手華膳空廚開賣冷凍調理餐

看著英才爸媽那驕傲得意的神情，大家都羨慕嫉妒了，無論先前有多狼狽或辛苦，只要能擠入競爭激烈的大學之門，尤其是首爾大學醫學院，接下來的人生不但平步青雲、還會光宗耀祖，從這裡畢業以後，在社會不僅出人頭地，還會結交到同樣高端的頂尖人士，想更天馬行空一點，或許將來有可能掌握財團乃至國家機器，這種誇大的想像早就淹沒了這群媽媽的眼界，唯有想辦法弄到英才如何考上首爾大學醫學院的祕密，才會是自家孩子更上一層樓的途徑。

2020-10-27 15:31