頭等艙料理在家吃 家樂福聯手華膳空廚開賣冷凍調理餐
全球疫情未歇，出國旅遊遙遙無期，航空業紛紛尋覓新商機！家樂福宣布聯手華膳空廚，將美味飛機餐搬到賣場，讓民眾不用搭飛機也能吃得到。
華膳空廚陳若卿總經理今帶領國際廚師團隊行政主廚陳錦志、西餐研發主廚蘇明豐、中餐研發主廚田佳怡，宣布華膳空廚團隊與家樂福聯手，推出6款特選頭等艙與航廈貴賓室專食料理，包括匈牙利紅酒燉牛肉飯、紅燒三寶牛肉麵、南洋椰香綠咖哩雞飯、南洋椰香紅咖哩雞飯、印度坦突里雞飯、奶油洋蔥濃湯，以家樂福自有品牌冷凍調理餐的形式登場，即日起於家樂福量販、便利購超市、線上購物同步上架推出。
此次推出的每款商品皆合乎家樂福規範，無添加71種爭議性添加物、無色素，並選用來自台南耕作11號米，透過冷凍技術複熱後不失水分仍保持米飯Q彈也成為賣點之一。其中4款飯類餐點調理包更為2餐大份量，講求真材實料，媲美名店料理，現煮現吃更美味。價位則是119～199元的平價路線，若遇家樂福自有品牌週三限定優惠，自有品牌消費滿399元還可享8折優惠。
這次與華膳空廚的合作將家樂福自有品牌價值發揮到更高領域，首波推出的6款家樂福自有品牌冷凍調理餐，是華膳空廚第一次推出的冷凍商品，由擁有25年豐富的飛機餐料理食品經驗的國際廚師團隊精心打造，即使是冷凍商品仍維持著頭等艙級的美味。接下來家樂福也預告，將與華膳空廚聯手拓展家樂福自有品牌年菜及烘焙甜點商品，成為今年第4季主力推展計畫。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言