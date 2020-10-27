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搶旅展商機 有飯店業者推住宿最低一八折起

經濟日報 / 記者楊文琪/台北即時報導
旅展現場限定推出「桃花林烤鴨一吃券」，原價1,980、展場特惠價1,500，令人魂縈夢牽的招牌粵式明爐，片皮鴨搭配小黃瓜、蔥絲與特製醬料包裹荷葉餅，以及全只鴨肉斬件。　圖／大倉久和大飯店提供
旅展現場限定推出「桃花林烤鴨一吃券」，原價1,980、展場特惠價1,500，令人魂縈夢牽的招牌粵式明爐，片皮鴨搭配小黃瓜、蔥絲與特製醬料包裹荷葉餅，以及全只鴨肉斬件。　圖／大倉久和大飯店提供

眾所期待的2020年台北國際旅展，將於10月30日至11月2日假南港展覽館一館熱鬧展開，以頂級日系服務聞名的大倉久和大飯店，今年也沒有缺席，除了不可思議一八折優惠的客房住宿券外，還有包含歐風館自助餐廳、桃花林中華料理以及山里日本料理在內的各式餐券，折扣最低可達六四折，給予喜愛大倉久和的消費者多重優惠選擇。

桃花林中華料理以新派粵菜遠近馳名，更於2018-2020連續三年榮獲米其林推薦，其中獨門的粵式明爐燒烤片皮鴨，更是令人魂縈夢牽的美味料理之一。針對10月30日至11月2日旅展現場限定推出「烤鴨一吃券」，原價1,980、展場特惠價1,500，即可享用片皮鴨搭配小黃瓜、蔥絲與特製醬料包裹荷葉餅，以及全只鴨肉斬件約二到四人份量。

另有線上旅展限定商品「鴨香寶四人合菜券」，超值套餐包括湯品「小砂鍋海鮮碗仔翅」與招牌「點心拼盤-蘿蔔絲酥餅/海鮮腐皮捲/蟹黃燒賣」，主菜「明爐片皮鴨（半只）」、「XO醬炒鴻喜菇花枝松阪豬」、「雙冬炒鴨鬆」、「火燎銀芽鴨絲米粉」以及「季節鮮果盤」，四人共享原價6,820，線上旅展10月30日及11月2日、共兩日各限量販售50套，優惠價4,800，相當於7折就可以品嘗三種料理技法的烤鴨料理以及主廚特製的煲湯、熱菜與餐後鮮果。

大倉久和大飯店表示，旅展中除照例拿出滿滿的誠意，不僅維持最低優惠餐券方案，而且在旅展現場還結合單款餐券商品買十送一的優惠，以雙重優惠的方式來回饋一直支持大倉久和大飯店的貴賓，也吸引更多新的顧客上門體驗。

其中，歐風館自助餐廳推出平日午餐券六四折的優惠，四張一組原價5,632元，旅展優惠只要3,600元，等於一張只要900元就可以享用包括現煎鐵板牛小排與生食級干貝、時令現流海鮮、無骨牛小排壽喜燒、螃蟹吃到飽等豐盛的午餐，而且每張都可以單獨使用；午餐券只要加100元就可以享用平日晚餐，還有Open Bar酒水無限暢飲，週末則只要加價200元即可全日使用。

向來在旅展最受消費者青睞的歐風館自助下午茶餐券，也可望成為熱門排隊商品。下午茶套券一組4張，每張只要550元就可以大啖全新推出的日式主題「和風午茶匯」，無限供應包括現切生魚片、現切燒烤肉排、湯品、熱菜主食、冷食涼麵、精緻甜點等超過四十道日式經典風味美食，熱食如US Choice等級燒烤牛肉、鮭魚石狩湯、炸蝦天婦羅、大阪燒、柳川風鯛魚腹、拉麵等，甜點如烤糰子、大福、水信玄餅、道明寺羹、白味噌蛋糕、焙茶布丁等原汁原味和風饗宴。

針對住宿需求的消費者，飯店推出的菁英客房住宿券絕對是不可錯過的選擇，飯店提供住宿乙晚及雙人早餐等優惠內容，原價18,966、僅售3,599，就可以輕鬆入住以日系服務聞名的頂級五星級飯店；更有三張一組套票9,999，單張價格下殺至3,333，折扣到達絕無僅有的一八折，豐富生活享樂風尚，超值價格享受奢華住宿體驗就是現在！即刻入住2018- 2020 年米其林住宿推薦唯一日系頂級名門飯店，融合歐洲古典元素，展現低調沉穩氛圍，盡享健身房、頂樓露天溫水游泳池、SPA與三溫暖等極致舒適設施，舒緩釋放身心靈。

想要購滿大倉久和大飯店限量餐券的朋友們，即日起至11月15日下午五點，飯店也將於官網推出線上旅展活動，想要避開人潮的消費者，千萬不能錯過！其他相關訊息，請洽飯店官網http://www.okurataipei.com.tw或是致電飯店服務專線02-2523-1111洽詢。

旅展 海鮮 甜點

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