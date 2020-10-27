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換季必用油保養！問世57年ALBION黃金油再度升級上市
天氣逐漸變冷，又時常下雨，不少人肌膚開始出現不穩定的狀況，這時，可以建議用「油」來保養。早在1963年，日本保養品牌ALBION就推出美容油產品，曾在2003、2012年經歷改版成為黃金凝萃精華油，被稱為殿堂級的美容油。到了2020年，再度改版升級為黃金全效修護精華油，新加入超級食物虎堅果萃取的虎堅果油成分。
許多人一聽到油保養，都會怕阻塞毛孔，或是過於乾燥的肌膚才會使用，但其實油保養可以深度保濕，只要選對質地，也不用擔心阻塞毛孔。奧碧虹化妝品台灣總經理陳靜怡表示，黃金全效修護精華油能快速吸收，不黏膩，且有潤澤度與香氣，尤其現代人長期在冷氣房，黃金油適合一年四季都能使用。
且ALBION黃金全效修護精華油可說是萬用，除了臉部，也能用在身體與髮絲保養。
全新升級的黃金全效修護精華油，加入虎堅果油，來自油莎草的塊莖，富含蛋白質、糖與其他能量成分，也是古埃及法老王的陪葬品之一。姜虎堅果以冷壓方式萃取，含有菜油固醇和β-穀固醇，具有抗氧化效果，讓肌膚吸收養分。
另還添加黃金荷荷芭油、印加銀曲油，能讓肌膚保濕，有著清新質地，讓肌膚回到油水平衡的狀態。
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