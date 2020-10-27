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WeMo Scooter 歡慶週年慶 推全新會員點數獎勵

經濟日報 / 記者楊文琪/台北即時報導
WeMo Scooter 深耕好食議題，網羅至少30家美食商家，消費者可以直接用1點兌換美食優惠，後續將累積超過上百家合作夥伴，騎車即時享好康優惠。　圖／WeMo Scooter提供
WeMo Scooter 深耕好食議題，網羅至少30家美食商家，消費者可以直接用1點兌換美食優惠，後續將累積超過上百家合作夥伴，騎車即時享好康優惠。　圖／WeMo Scooter提供

WeMo Scooter 持續打造有趣的騎乘體驗，即日起推出全新會員點數獎勵系統「ＷeMo 獎勵」，會員騎車將獲得紅利點數回饋，騎車消費1元集1點，輕鬆累積獎勵點數，若加入挑戰隨機任務，更有機會獲得點數倍數回饋。 WeMo Scooter 不只提供便利交通移動，點數更可兌換優質商品禮券，全面放大騎乘價值。

Went Scooter 10月適逢上路四週年，歡慶週年慶，全面展開系列優惠活動。10月27日-11月30日 WeMo 會員只要挑戰指定任務，即享點數加碼送、品牌限定商品兌換券、用1點兌換美食好康等優惠，讓消費者騎車也可獲得額外優惠，用點數打造會員經濟。

WeMo Scooter 上線四年來，已累積超過百萬次下載。適逢四週年慶， 依據長期會員大數據洞察，設計最貼切共享交通的點數累積機制，正式啟用會員點數紅利與任務系統。即日起，WeMo Scooter 的會員透過會員點數獎勵系統，即享有趟趟騎車累點的回饋，讓每一筆消費都能累積會員點數，且能直接兌換超值品牌商品。

會員點數獎勵系統「ＷeMo 獎勵」結合遊戲化思維，跨品牌、跨平台的點數應用，利用騎乘累積點數，輕鬆兌換商品或折扣，以騎乘銜接食衣住行各種優惠，讓交通移動更好玩，騎車也可以集點去。

WeMo Scooter 透過車聯網數據洞察，攜手合作點數兌換品牌夥伴，期望用交通移動帶動消費影響力，創造會員與巷弄經濟的雙向循環。首波點數兌換優質商家涵蓋餐飲美食、旅遊輕旅行、零售通路等多元類型，包含老爺酒店集團旗下飯店北投老爺、南港老爺及老爺會館、萊爾富、掌門精釀啤酒、麻膳堂等知名品牌；WeMo Scooter 更持續深耕好食議題，網羅至少30家美食商家，消費者可以直接用1點兌換美食優惠，後續將累積超過上百家合作夥伴，騎車即時享好康優惠。

WeMo Scooter 執行長吳昕霈表示：「WeMo Scooter 重視會員創新體驗，持續帶給會員附加價值，會員獎勵系統上線，運用點數經濟及 WeMo Scooter 的便利性，更能與會員食衣住行等生活串連。WeMo Scooter 將持續擴大點數合作夥伴，用點數體驗創造多元價值的生活，歡迎各界夥伴加入， 一起開創交通移動的消費生態圈。」

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