快訊

身價50億美元！汶萊王室奢華代表 38歲「派對王子」過世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海怪佔領鞋身 agnès b. x Spring Court推高筒新款

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
agnès b. x Spring Court聯名網球鞋，結合巴黎藝術家Kraken的經典塗鴉圖騰。圖／agnès b.提供
agnès b. x Spring Court聯名網球鞋，結合巴黎藝術家Kraken的經典塗鴉圖騰。圖／agnès b.提供

agnès b.去年攜手Spring Court首度推出聯名系列的網球鞋，當時以agnès b.標誌性的蜥蜴圖騰為主要元素，黑白簡約的風格極具識別度。而本季雙方再度合作，並結合巴黎藝術家Kraken的經典塗鴉圖騰，推出高筒鞋款，充滿街頭潮流風。

Kraken的畫風打造充滿流動感的視覺享受，他的創作穿梭於巴黎街區牆面，設計靈感來自生活、旅遊所見的Agnès女士最早於巴黎北站（Gare du Nord）發掘Kraken於牆面的塗鴉畫作，拍下影像後印製於2016年春夏系列的裙裝，之後雙方也多次合作，Kraken更為agnès b.服裝與配件系列重新繪製塗鴉創作。

這次Kraken把他標誌性的「海怪」圖樣放在以1936年Georges Grimmeisen創作鞋款為藍本的新品上，純白、高筒設計也巧妙讓塗鴉的魅力更能完整延伸、展現，非常具有收藏價值。

agnès b. x Spring Court聯名網球鞋，結合巴黎藝術家Kraken的經典塗鴉圖騰。圖／agnès b.提供
agnès b. x Spring Court聯名網球鞋，結合巴黎藝術家Kraken的經典塗鴉圖騰。圖／agnès b.提供
agnès b. x Spring Court聯名網球鞋，9,580元。圖／agnès b.提供
agnès b. x Spring Court聯名網球鞋，9,580元。圖／agnès b.提供
agnès b. x Spring Court聯名網球鞋，9,580元。圖／agnès b.提供
agnès b. x Spring Court聯名網球鞋，9,580元。圖／agnès b.提供

巴黎 藝術家

延伸閱讀

男見萬華商旅鐵捲門「有點單調」 隨手塗鴉遭法辦

最潮神仙水！SK-II青春露換塗鴉新包裝，加碼送絲巾

ARTIFACTS心手相連防疫塗鴉太可愛 所得部分捐贈公益

NBA／湖人球迷不顧防疫群聚狂歡 場面失控數十人被補

相關新聞

搶旅展商機 有飯店業者推住宿最低一八折起

眾所期待的2020年台北國際旅展，將於10月30日至11月2日假南港展覽館一館熱鬧展開，以頂級日系服務聞名的大倉久和大飯...

頭等艙料理在家吃 家樂福聯手華膳空廚開賣冷凍調理餐

全球疫情未歇，出國旅遊遙遙無期，航空業紛紛尋覓新商機！家樂福宣布聯手華膳空廚，將美味飛機餐搬到賣場，讓民眾不用搭飛機也能...

12分上桌！繼光香香雞推冷凍「香香炸雞」在家輕鬆吃

在宅經濟持續發燒的狀況之下，老字號的「繼光香香雞」自即日起全新推出「香香炸雞」冷凍包，讓民眾在家裡只要花12分鐘加熱，就...

換季必用油保養！問世57年ALBION黃金油再度升級上市

天氣逐漸變冷，又時常下雨，不少人肌膚開始出現不穩定的狀況，這時，可以建議用「油」來保養。早在1963年，日本保養品牌AL...

WeMo Scooter 歡慶週年慶 推全新會員點數獎勵

WeMo Scooter 持續打造有趣的騎乘體驗，即日起推出全新會員點數獎勵系統「ＷeMo 獎勵」，會員騎車將獲得紅利點...

「聲聲不息」音樂會全台首演成功 民眾熱情高喊安可

「聲聲不息」雙鋼琴．說唱音樂會，首場(25日)於桃園市政府文化局演藝廳成功演出，其中旅台多年的美籍音樂教授范德騰，克服語言的隔閡，在表演中有大量的中文台詞，而從小失明的天才鋼琴家-許哲誠，因無法看譜，表演的台詞及琴譜全是費時半年苦練而成，兩人精湛演出無冷場，觀眾反應熱烈，且不少親子一同開心互動，觀眾廖小姐表示：「看完音樂會瞭解很多古典樂背景，好笑而且很溫馨。」台北場演出已全數售罄，接著將移師高雄衛武營文化藝術中心及臺中國家歌劇院。

北歐減法美學！時尚環保化妝棉登場

「北歐零感化妝棉」主要採用木纖維及少許棉花製成，產地經FSC認證、森林管理委員會雙認證，從木材種植、砍伐到所有權轉移，都符合森林管理原則，顧及生態系統及森林資源，同時再回收棉花廠，因纖維過短而無法加工的棉花，徹底貫徹「零浪費、零負擔、零垃圾」的品牌理念，以每日3-4片使用量來說，每片環保化妝棉至少可使用達半個月，不僅CP值高，質地親膚、吸收力高、且完全不掉棉絮，適合卸妝、濕敷等日常使用，並一次推出六款馬卡龍色系，愛美的你不可錯過這款「內外兼具」時尚單品。

海怪佔領鞋身 agnès b. x Spring Court推高筒新款

agnès b.去年攜手Spring Court首度推出聯名系列的網球鞋，當時以agnès b.標誌性的蜥蜴圖騰為主要元...

聚焦自然人文議題 2020年徠卡LOBA攝影獎獲獎名單誕生

享譽全球的徠卡奧斯卡・巴納克攝影獎（LOBA）第40屆的獲獎者已經誕生，在主競賽單元中，義大利攝影師盧卡・洛卡特利（Lu...

曾之喬、李函都在背 復古的精緻女孩需要Miu Belle手袋

最近Netflex影集《后翼棄兵The Queen's Gambit》熱播中，劇情刻劃的是1950、1960年代的時空背...

萬聖節限定3天！7-11推OPEN POINT行動隨時取「4款現調飲品限量買2送1」

迎接萬聖節，7-ELEVEN將於10月29日至10月31日推出限定3天OPEN POINT行動隨時取「買2送1」優惠，包...

簡單也不簡單！宇舶表40周年紀念表款回歸初心

瑞士鐘表品牌宇舶表（HUBLOT）在今年推出一套三款的40周年紀念腕表，在看似簡單的外觀下，卻蘊涵了品牌創始人Carlo...

熱門新聞

台灣首例接種後病危 …流感疫苗到底出了什麼事、這5種人不宜打？

打疫苗致命危？ 陳時中：請廠商回報全球不良反應資料

51歲男打疫苗病危 家屬付不起高價藥費企業來捐助

好天氣剩一天 吳德榮：冷空氣明南下、周五最冷

普悠瑪12/23投入南迴線營運 高雄到台東只要兩小時

小姨子想做人工授精…兒突喊「找我爸免費」 網狂讚：神隊友

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。