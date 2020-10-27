海怪佔領鞋身 agnès b. x Spring Court推高筒新款

agnès b.去年攜手Spring Court首度推出聯名系列的網球鞋，當時以agnès b.標誌性的蜥蜴圖騰為主要元素，黑白簡約的風格極具識別度。而本季雙方再度合作，並結合巴黎藝術家Kraken的經典塗鴉圖騰，推出高筒鞋款，充滿街頭潮流風。

Kraken的畫風打造充滿流動感的視覺享受，他的創作穿梭於巴黎街區牆面，設計靈感來自生活、旅遊所見的Agnès女士最早於巴黎北站（Gare du Nord）發掘Kraken於牆面的塗鴉畫作，拍下影像後印製於2016年春夏系列的裙裝，之後雙方也多次合作，Kraken更為agnès b.服裝與配件系列重新繪製塗鴉創作。