聚焦自然人文議題 2020年徠卡LOBA攝影獎獲獎名單誕生

享譽全球的徠卡奧斯卡・巴納克攝影獎（LOBA）第40屆的獲獎者已經誕生，在主競賽單元中，義大利攝影師盧卡・洛卡特利（Luca Locatelli）的《未來研究》（Future Studies）系列作品成功征服了5人評審團，成為今年獲獎者。而30歲以下攝影師專屬的新人獎獎項，則是頒發給葡萄牙攝影師貢伽羅・方塞卡（Gonçalo Fonseca）的《新里斯本》（New Lisbon）系列。除了今年增加到4萬歐元的獎金外，盧卡・洛卡特利還將獲得價值1萬歐元的攝影器材，而貢伽羅・方塞卡將獲得一份在威茲勒徠卡相機總部進行的為期2周的攝影進階課程，以及價值5千歐元的徠卡Q相機。

從軟體發展人員半路轉行從事紀實攝影師工作，並從2015年開始成為《國家地理》雜誌攝影師的盧卡・洛卡特利，長期與記者、環保主義者和科學家合作製作一系列故事，並進一步將其研究概念化。這次的《未來研究》系列是在探索人類在地球上生存的新途徑，他質疑「經濟需保持長期增長」的觀念，並藉由攝影的方式，對人與自然和科技的關係展開了激烈的討論。

盧卡・洛卡特利說道：「我們所處時代的特徵之一是人們越來越感到自己正在失去對美好未來的憧憬，失去對一個充滿希望但未知的假設性的明天的願景。在covid-19疫情的這段艱難時期，當世界似乎停滯不前之時，這給了我們一個前所未有的機會，去思考我們的未來，考慮我們未來的行為，努力與大自然和地球重新建立健康的關係。」

2020年徠卡奧斯卡・巴納克攝影獎得主盧卡・洛卡特利（Luca Locatelli）與其作品系列。圖／© Leica Camera AG 義大利攝影師盧卡・洛卡特利（Luca Locatelli）的得獎作品《未來研究》（Future Studies）系列。圖／© Luca Locatelli_Future Studies 義大利攝影師盧卡・洛卡特利（Luca Locatelli）的得獎作品《未來研究》（Future Studies）系列。圖／© Luca Locatelli_Future Studies

而貢伽羅・方塞卡的拍攝主題主要都是人權、健康和住房相關的故事，他同時也是2016年和2019年「世界新聞攝影」的獲獎者之一。這次獲得新人獎的《新里斯本》系列則以19張彩色圖片，強調了里斯本的公寓和住宅的戲劇性境況。由於葡萄牙首都房地產價格暴漲，已有超過1萬名居民失去了住房，被房東趕到街頭，除了佔用廢棄的公寓，別無選擇。透過鏡頭，揭示了漸進中產階級化的後果。貢伽羅・方塞卡說：「我的《新里斯本》系列主要探討住房緊張的問題，揭示了當你沒有穩定住所時所產生的恐懼和焦慮。」