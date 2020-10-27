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曾之喬、李函都在背 復古的精緻女孩需要Miu Belle手袋

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
MIU MIU推出了全新的Miu Belle手袋，精緻的復古風成功擄獲許多女星的心。圖／摘自IG
MIU MIU推出了全新的Miu Belle手袋，精緻的復古風成功擄獲許多女星的心。圖／摘自IG

最近Netflex影集《后翼棄兵The Queen's Gambit》熱播中，劇情刻劃的是1950、1960年代的時空背景，濃濃的復古風穿搭讓人看得非常過癮。而今年秋冬，MIU MIU推出了全新的Miu Belle手袋，也正是以約莫1940、1950年代流行的提包外貌所打造的，加上標誌性的品牌元素，精緻的復古風成功擄獲許多女星的心。

經常在社群上分享日常穿搭照的曾之喬，最近就以裸粉色的Miu Belle手袋搭配百褶細節洋裝，剛好和MIU MIU Matelassé皮革抓皺的設計相呼應，配色也很優雅溫柔。而潮流模特兒李函則是示範了黑色款式，把Miu Belle手袋當作大錢包一樣使用，非常可愛搞怪。另外像是大陸超模杜鵑、女星金晨、楊超越等人，也都展示了不同大小與款式的Miu Belle手袋，怎麼搭都搶眼。

秋冬Miu Belle手袋有三種款式，分別是中、小、迷你，其中中款為搭配皮革提把的設計，小、迷你則是沒有提把，三種包都另外附有長肩背帶，可以手拎、手拿或是背上身，非常百搭實用。

Miu Belle皮革手提肩背包，89,000元。圖／MIU MIU提供
Miu Belle皮革手提肩背包，89,000元。圖／MIU MIU提供
李函示範Miu Belle包款。圖／摘自IG
李函示範Miu Belle包款。圖／摘自IG
MIU MIU推出了全新的Miu Belle手袋，精緻的復古風成功擄獲許多女星的心。圖／MIU MIU提供
MIU MIU推出了全新的Miu Belle手袋，精緻的復古風成功擄獲許多女星的心。圖／MIU MIU提供
李函示範Miu Belle包款。圖／摘自IG
李函示範Miu Belle包款。圖／摘自IG
Miu Belle皮革肩背包，81,000元。圖／MIU MIU提供
Miu Belle皮革肩背包，81,000元。圖／MIU MIU提供
杜鵑示範Miu Belle包款。圖／摘自IG
杜鵑示範Miu Belle包款。圖／摘自IG
Miu Belle皮革手提肩背包，89,000元。圖／MIU MIU提供
Miu Belle皮革手提肩背包，89,000元。圖／MIU MIU提供
MIU MIU推出了全新的Miu Belle手袋，精緻的復古風成功擄獲許多女星的心。圖／MIU MIU提供
MIU MIU推出了全新的Miu Belle手袋，精緻的復古風成功擄獲許多女星的心。圖／MIU MIU提供
曾之喬示範Miu Belle包款。圖／摘自IG
曾之喬示範Miu Belle包款。圖／摘自IG
曾之喬示範Miu Belle包款。圖／摘自IG
曾之喬示範Miu Belle包款。圖／摘自IG
金晨示範Miu Belle包款。圖／摘自IG
金晨示範Miu Belle包款。圖／摘自IG
許路兒示範Miu Belle包款。圖／摘自IG
許路兒示範Miu Belle包款。圖／摘自IG
Miu Belle皮革肩背包，81,000元。圖／MIU MIU提供
Miu Belle皮革肩背包，81,000元。圖／MIU MIU提供

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