曾之喬、李函都在背 復古的精緻女孩需要Miu Belle手袋

最近Netflex影集《后翼棄兵The Queen's Gambit》熱播中，劇情刻劃的是1950、1960年代的時空背景，濃濃的復古風穿搭讓人看得非常過癮。而今年秋冬，MIU MIU推出了全新的Miu Belle手袋，也正是以約莫1940、1950年代流行的提包外貌所打造的，加上標誌性的品牌元素，精緻的復古風成功擄獲許多女星的心。

經常在社群上分享日常穿搭照的曾之喬，最近就以裸粉色的Miu Belle手袋搭配百褶細節洋裝，剛好和MIU MIU Matelassé皮革抓皺的設計相呼應，配色也很優雅溫柔。而潮流模特兒李函則是示範了黑色款式，把Miu Belle手袋當作大錢包一樣使用，非常可愛搞怪。另外像是大陸超模杜鵑、女星金晨、楊超越等人，也都展示了不同大小與款式的Miu Belle手袋，怎麼搭都搶眼。