萬聖節限定3天！7-11推OPEN POINT行動隨時取「4款現調飲品限量買2送1」

迎接萬聖節，7-ELEVEN將於10月29日至10月31日推出限定3天OPEN POINT行動隨時取「買2送1」優惠，包括CITY CAFE太妃焦糖風味瑪奇朵」（原價65元／冰、熱原價55元／熱)、CITY CAFE巧克力可可歐蕾（原價65元／冰、55元／熱）、CITY TEA現萃茶統一布丁純奶茶（原價65元）、CITY PEARL抹茶珍珠歐蕾（原價70元）等皆可享買2送1，最高現省70元，每一會員帳號每品項限購2組，數量有限售完為止。

此外，7-ELEVEN現煮茶飲CITY TEA現萃茶夏季熱賣超過30萬杯的「冰日式蜜柚茶」，將於11月4日推出冬季版的「熱日式蜜柚茶」（大杯，售價60元），嚴選日本柚子，酸味淡、香氣高雅，搭配蜜蜂工坊優質蜂蜜，並以四季春青茶為基底，酸甜多層次，蜂蜜柚子糖漿包內含柚子果肉，冬季限定售完為止。 7-ELEVEN OPEN POINT行動隨時取10月29日至10月31日推出「CITY TEA現萃茶統一布丁純奶茶」買2送1。圖／7-ELEVEN提供 迎接萬聖節，7-ELEVEN將於10月29日至10月31日推出限定3天OPEN POINT行動隨時取「買2送1」優惠。圖／7-ELEVEN提供