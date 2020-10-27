簡單也不簡單！宇舶表40周年紀念表款回歸初心

瑞士鐘表品牌宇舶表（HUBLOT）在今年推出一套三款的40周年紀念腕表，在看似簡單的外觀下，卻蘊涵了品牌創始人Carlo Crocco的製表理念。以初代的表款為藍本，在回歸初心的同時，卻賦予更多當代高科技材質與工藝美學，呈現HUBLOT在鐘表界裡的定位，也傳遞了品牌哲學「融合的藝術」。

相較於其他瑞士鐘表品牌，HUBLOT的歷史並不算太長，但卻因為有著開創的精神在業界佔有一席之地。從1980年創立之初，創始人Carlo Crocco先生就打造一款以黃金搭配天然頂級橡膠材質的表款，在40年前可說是創舉，因此打響了品牌名號。其後，HUBLOT更不斷的在材質與製作科技上投注心力，陸續克服了多種被視為不可能的技術。像是掌握硬度僅次於鑽石的藍寶石水晶玻璃製程，成為能大量生產並使用於表殼的品牌；或是把難以染色的高科技陶瓷，賦予各種高飽和色彩。以及推出了獨家具備防刮特性的魔力金（Magic Gold）和結合18K黃金與舶金的專利貴金屬皇金（King Gold )等，再再都說彰顯了HUBLOT的研發能耐。

宇舶表創始人Carlo Crocco先生。圖／HUBLOT提供

而今年HUBLOT為了慶祝品牌創立40周年，推出了三款紀念腕表，恰恰都符合了創新、融合的藝術，以及回歸最初的精神。屬於經典融合的這系列，以第一款黃金結合天然橡膠的表款為設計藍本，分別採用黃金、鈦金屬和黑色陶瓷當作表殼，來連接品牌的過去、現在與未來。不同的是，為了符合當代的市場與審美需求，表徑變更為45毫米，取代最初的37毫米。其次是承襲黑色漆面面盤，僅以「HUBLOT」字樣，以及指針末端H點綴，呈現「少即是多」的設計美學。不僅如此，表圈也從初代的12顆螺絲裝飾，轉而變成6顆，傳達簡約優雅風範。

宇舶表為了慶祝品牌創立40周年，推出了三款紀念腕表，恰恰都符合了創新、融合的藝術，以及回歸最初的精神。圖／HUBLOT提供

另外，40周年紀念腕表，每一款的藍寶石水晶玻璃底蓋上都印刷了以羅馬數字XL（40）為主的限定標誌，在側邊也鐫刻了「LIMITED EDITION 」字樣與編號。分別限量100只或是200只，皆搭載HUB1112自動上鍊機芯，具備42小時動力儲存，表盒也同樣裝飾了周年紀念標誌，是品牌粉絲必收藏的表款。

宇舶表創立時，由創始人Carlo Crocco打造的一款以黃金搭配天然頂級橡膠材質表款。圖／HUBLOT提供

40周年紀念腕表承襲黑色漆面面盤，僅以「HUBLOT」字樣以及指針末端H點綴。圖／HUBLOT提供

宇舶表40周年紀念腕表的表盒，也裝飾了羅馬數字XL（40）為主的限定標誌。圖／HUBLOT提供

40周年紀念腕表，每一款的藍寶石水晶玻璃底蓋上都印刷了以羅馬數字XL（40）為主的限定標誌。圖／HUBLOT提供

宇舶表經典融合系列40周年紀念腕表，鈦金屬表殼、表圈搭配頂級天然橡膠表帶，全球限量200只，約25萬9,000元。圖／HUBLOT提供

宇舶表經典融合系列40周年紀念腕表，18K黃金表殼、表圈搭配頂級天然橡膠表帶，全球限量100只，約78萬2,000元。圖／HUBLOT提供