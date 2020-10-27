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文書處理更好用！iPad版Office更新滑鼠、觸控板功能
許多人都好奇iPad到底能不能取代筆電帶出門使用？其實關鍵之一就在於使用者工作慣用的應用程式功能是否有相應的iPad版本。在iPadOS 13.4開始支援滑鼠與觸控式軌跡板操控功能之後，現在Office for iPad也推出滑鼠和觸控板的支援更新，讓iPad Pro以及即將上市的iPad Air搭配巧控鍵盤變得更好用、文書處理更得心應手。
現在起Microsoft 365用戶可陸續接收Word、Excel、PowerPoint的iPadOS觸控板支援更新，使用新款巧控鍵盤的用戶可以輕鬆將Word中的文字標為重點、在Excel中選取一整個範圍的儲存格，以及在做PowerPoint時輕鬆移動或是放大縮小圖片。在巧控鍵盤的觸控板上移動手指時，游標將根據指向的內容自動轉換為所需的工具，就像在電腦版操作一樣簡單直覺。
除此之外，在iPad上現在也支援同時打開多個Word檔和PowerPoint檔，Microsoft表示，接下來的幾個月會針對iPad版應用程式推出更多更新，包括同時打開多個Excel檔、離線雲端檔案支援等。
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