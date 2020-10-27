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嫩仙草撞奶生乳捲現省754！亞尼克雙11「5大優惠」出爐

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
亞尼克網路限定推出的「嫩仙草撞奶生乳捲」，每條420元。圖／亞尼克提供
亞尼克網路限定推出的「嫩仙草撞奶生乳捲」，每條420元。圖／亞尼克提供

隨著雙十一檔期即將到來，甜點品牌「亞尼克」限時推出一系列優惠活動。網路限定的「嫩仙草撞奶生乳捲」，限時優惠4條1,111元。另外還有生乳捲任選4件76折、滿15條送1條等5大折扣方案，讓民眾輕鬆享甜食。

亞尼克此次限定於網路推出的「嫩仙草撞奶生乳捲」，將濃郁仙草與北海道奶霜融合，帶來暢快清爽感，並再加上仙草凍，帶來仙草特有的餘韻，每條售價420元。而針對雙十一檔期，11月2日至11月3日，4條「嫩仙草撞奶生乳捲」免運組，原價1,865元，限時限量優惠價1,111元，平均每條278元，現省754元。

另外自11月1日至11月9日期間，全館消費滿2,000元，原價300元的「原味迷你捲」，可享優惠加購價111元。11月1日至11月30日期間，全館滿2,000元，即可享「嫩仙草撞奶生乳捲」加購價299元。11月10日至11月12日期間，生乳捲、派塔、起司磚、巴斯克等品項，任選4件，每件333元，6件再享免運，滿10件再贈原味生乳捲1條（價值380元），第11件優惠價111元。11月23日至11月25日，生乳捲、派塔任選4件76折、7件免運費、15件贈原味生乳捲、16件加贈嫩仙草撞奶生乳捲。

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