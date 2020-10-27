芒花開了！「2020草嶺古道芒花季」11/7登場

疫情影響，出國旅遊的夢想得無限延期，11月還悶在台灣，那就來賞芒吧！交通部觀光局主打的「2020草嶺古道芒花季」將於11月7日至11月29日登場，百年歷史的古道風景，襯以大片白芒花隨風搖曳，登上埡口，遠眺佇立在海中央的龜山島，再到大里天公廟祈求平安，完成健康又舒心的古道之旅。

一年一度草嶺古道芒花季11月7日開跑，東北角管理處建議，民眾可搭乘火車至福隆後，選擇從車站步行到登山口，或是到福隆遊客中心前搭接駁專車至遠望坑登山口，從登山口起登沿途經過跌死馬橋、雄鎮蠻煙碑直到虎字碑，彷彿回到了清領時期先人開闢的古道，懷想當年。

最後抵達埡口後，會看見整片山坡盡是隨風搖曳的芒花，彷彿一道道白海浪在山間翻騰。下山後建議到大里天公廟參拜，體力佳者，可再往桃源谷邁進。

位於東北角福隆的福容大飯店，距離福隆火車站徒步約5分鐘，是選擇登高前後的最佳休憩站，飯店推出秋冬主廚特製火鍋，鍋底以叻沙咖哩、酸白菜及日式昆布口味打造的「三鍋鼎立」，搭配在地黑毛豬肉及板腱牛肉，再放入東北角時令海鮮九孔鮑、干貝、鮮蝦、蛤蠣等，在秋天溫補好體力。飯店還有天然的福隆海洋溫泉，可舒緩一整天爬山的疲勞。