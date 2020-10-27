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免費喝35天！奎克新品「紅玉珍珠歐蕾冰沙」大方請客
奎克咖啡推出全新飲品及菜色，主打款「紅玉珍珠歐蕾冰沙」原價150元，10月26日至11月30日，只要加入奎克LINE@好友(帳號搜尋@cuiqu)，消費不限金額即可獲得「紅玉珍珠歐蕾冰沙」兌換券乙張。
為滿足廣大珍珠控，奎克咖啡加碼推出讓少女心噴發的「紅玉珍珠歐蕾冰淇淋方格鬆餅」，外酥內綿、散發濃郁奶香的方格鬆餅，淋滿香甜紅玉奶茶醬及圓潤彈牙紅玉珍珠，搭配沁涼香草冰淇淋，層次超豐富。
全新餐點則以秋季瑰寶「松露」作為料理主軸，百元平實價格，就能吃到高級濃郁口感。「法式松露奶油雞熱壓起司丹麥早午餐」選用焦脆丹麥吐司包夾以百里香醃製後低溫舒肥的雞肉，拌入馥郁黑松露醬，佐以鮮蔬沙拉及美式炒蛋，鹹甜可口；「黑松露奶油菠菜嫩雞麻花麵」則是以翠綠菠菜及濃厚白醬搭配嫩煎雞胸，再以香濃馥郁的松露醬提出鮮美滋味。即日起全台奎克咖啡門市同步上新菜單。相關資訊可上奎克官網查詢：http://www.cuiqu-coffee.com/news。
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