免費喝35天！奎克新品「紅玉珍珠歐蕾冰沙」大方請客

在酒界，能談葡萄酒的，不一定能講威士忌；能講威士忌的，未必能談干邑。酩悅軒尼詩品牌大使張立成，卻是以上皆通的全才。你可以稱他為「品牌大使」，也可以說他是「品牌推廣經理」，或者乾脆叫他一聲：「喝酒老師」。

2020-10-27 01:17