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追劇必備「3道具」！網友習慣大調查：「不能沒有它」
今年受到疫情影響，民眾無法出國，國內旅行又人擠人，「追劇」成了消遣娛樂的另一個出口。樂事洋芋片日前在網路展開「追劇習慣大調查」，共蒐集6千多筆資料，統計結果顯示，提到追劇必備的好夥伴，以零食高居榜首，而且超過4成網友表示看劇時，特別覺得嘴饞、肚子餓，所以買好零食，備妥毯子、抱枕，就成了許多網友追劇前的重要儀式。
至於什麼才是追劇時，最適合邊吃邊看的食物呢？根據樂事民調顯示，洋芋片等零食類，以將近5成壓倒性比數大幅領先滷味、炸物、泡麵等其他食物。有網友表示，「泡麵還要去煮水、等麵熟，不如洋芋片隨手一開馬上就能吃，精彩畫面才不會錯過」，「洋芋片一口接一口很涮嘴，搭配氣泡飲料超爽快！」不少民眾認為，任何時間在超商都能買到的洋芋片，是最方便的「追劇好夥伴」，「趕著回家追劇，直接拿了最熟悉的原味就去結帳，帶回去大家一起吃，保證不會踩雷！」。
百事食品行銷總監劉曉雯表示，今年受到疫情的影響，許多產業受到衝擊，但反而促成「宅經濟」的活躍，樂事洋芋片的銷售業績也持續增長。例如，年輕白領上班族喜歡在追劇時邊吃洋芋片，經典款的原味及海苔口味最受歡迎，是不必花大腦的標準選擇。
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