信義商圈周年慶報喜三關鍵：精品、年輕人、客單變高

後疫情時代，國際精品買氣持續強勁，加上年輕族群新客變多，這群年輕消費力敢花敢買、對高價商品也下手也不手軟，加上信義商圈消費人口特質，又是以往每年固定出國旅行的族群，今年出不了國，不只集中消費、出手購物也更大方，帶動以精品為門面招牌的信義商圈百貨周年慶首四日業績紛紛傳出捷報。

「今年有大牌國際精品的百貨就會好」，這是百貨業者最近最常掛在嘴邊的話，更有百貨主管形容，「誰都沒想到疫情爆發、無法出國，造就的精品狂買潮、猛爆成長，可說前所未見。」

以新光三越來說，首波周年慶以台中中港店掛帥一路狂飆，台中店周年慶業績提前達標。緊接著以台北信義新天地四店為首的周年慶第二波，信義店首四日受惠於氣溫降低助攻，名品、家用3C、化妝品、服飾等全面業種成長，四店開出10％以上成長，當中以精品成長最多、超過2成成長。而第二波全台8店首四日業績加總已破65億，成長超過5％，業績達成率已近6成。

新光三越營業本部長曹美虹表示，新光三越為周年慶做了三件事準備，積極導入新客、引進新櫃擴充商品力、拉高客單，三管齊下才能補回進不來的觀光客業績。而周年慶期間來看，四館的停車位11點開門、11點半就滿位，停留時間也比以往多出30％，客人停留時間變長、代表消費時間也延長，四館平均客單價從往年的7千多元，提升至8千多元，會員卡新增人數大幅成長50％。

而擁精品大店的新光三越A4，今年周年慶客單價達2萬、成長15%以上，且年輕客層比例多2成，香奈兒、DIOR都以配件包款買氣最旺，香奈兒經典包款更是賣到一直在補貨。A9今年包含高端珠寶、時尚精品買氣同樣大爆發，假日時Burberry、Saint Laurent甚至需要拉紅龍排隊入場。全客層的A8美妝、家用均超過10％以上成長，光首四日除濕機賣400台、電視機賣逾500台、洗碗機達200台。訴求年輕潮流客層的A11美妝同樣10％以上成長、具集客話題的日本展，首四日業績達20％成長。