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台灣第二屆酒吧頒獎典禮 得獎名單全公布！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
第二屆、2020年的TAIWAN BAR INDUSTRY AWARDS，今年頒出包含成就、最佳進步、北中南三區最佳酒吧、最佳新酒吧與年度調酒師多個獎項。記者釋俊哲 / 攝影。提醒您：開車不喝酒、喝酒不開車。
第二屆、2020年的TAIWAN BAR INDUSTRY AWARDS，今年頒出包含成就、最佳進步、北中南三區最佳酒吧、最佳新酒吧與年度調酒師多個獎項。記者釋俊哲 / 攝影。提醒您：開車不喝酒、喝酒不開車。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

台灣防疫有成，雖然疫情嚴重影響全世界，但目前台灣仍能自由活動、交通、參與社群活動，是全世界難能可貴的奇蹟。近日台灣調酒產業動作頻頻，先後有「信義幹線（Bar Hopping）」、「彰化調酒周」、近期更有萬聖節眾多店家串聯。而第二屆「台灣酒吧頒獎典禮（TAIWAN BAR INDUSTRY AWARDS）」也在今晚（10月26日）舉行，由產業內店家、資深調酒師共同串連，票選出包含年度進步、年度最佳新酒吧、成就、年度品牌、南區最佳酒吧、業界酒吧、中區最佳酒吧、北區最佳酒吧、團隊、年度調酒師、年度酒吧合計約10多個獎項。

其中最大贏家是去年獲得「最佳酒吧」、2020年Asia 50 Best Bar排名第10的AHA Saloon二度蟬聯，並拿下團隊獎，位於桃園的El Jardin Cocktail Bar則拿下最佳北區酒吧。台中隱身於女廚神陳嵐舒「Gubami」店後的Speakeasy酒吧「好吧（Goût bar）」則獲得中區最佳酒吧，台南知名店家「BAR TCRC」則拿下最佳南區酒吧獎項。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

世界冠軍、Indulge Bistro餐酒館的Aki Wang致詞時也提到，調酒不僅是調製出美味風味，更是將溫暖與心意帶給眼前的客人。同時今年的「成就」獎則頒給資深調酒師Dick Chen。出生於1950年代、被暱稱為「迪克老爹」的Dick Chen，是台灣首位獲聘為國際飯店酒吧的台灣調酒師，20多年前在瑞安街現址創立了「狄克的店（Dick's Place）」，雖然調酒師本人已經離世，但頒獎典禮隔天10月27日正好是他生日，最後由家人代為上台領獎，也象徵時代的承先啟後與經典一頁。

【2020 TAIWAN BAR INDUSTRY AWARDS】完整名單：

年度進步：阿龐（酣呷）

年度最佳新酒吧：To Infinity & Beyond

成就（Best Bar Mentor）：狄克老爹（Dick's Place）

年度品牌：Campari

南區最佳酒吧：Bar TRCR

南區吧台手：Nono、阿龐、小下

業界酒吧：Digout

中區最佳酒吧：Goût Bar（好吧）

中區吧台手：Summer、Elvis（Goût Bar）

北區最佳酒吧：El Jardin Cocktail Bar

北區吧台手：Iris、Lawrence、Vince

團隊：AHA Saloon

年度調酒師：Seven Yi（Le Kief）

年度酒吧：AHA Saloon

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

第二屆、2020年的TAIWAN BAR INDUSTRY AWARDS，今年於信義區Marquee taipei舉辦。記者釋俊哲 / 攝影。提醒您：開車不喝酒、喝酒不開車。
第二屆、2020年的TAIWAN BAR INDUSTRY AWARDS，今年於信義區Marquee taipei舉辦。記者釋俊哲 / 攝影。提醒您：開車不喝酒、喝酒不開車。
位於信義路四段的「Digout」獲選為「業界酒吧」。圖 / 信義幹線提供。提醒您：開車不喝酒、喝酒不開車。
位於信義路四段的「Digout」獲選為「業界酒吧」。圖 / 信義幹線提供。提醒您：開車不喝酒、喝酒不開車。
以太空為概念、帶有頹廢1970年代的「To Infinity & Beyond」獲選為「年度最佳新酒吧」。記者徐兆玄 / 攝影。提醒您：開車不喝酒、喝酒不開車。
以太空為概念、帶有頹廢1970年代的「To Infinity & Beyond」獲選為「年度最佳新酒吧」。記者徐兆玄 / 攝影。提醒您：開車不喝酒、喝酒不開車。

酒駕 品牌 疫情

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