台灣第二屆酒吧頒獎典禮 得獎名單全公布！

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

台灣防疫有成，雖然疫情嚴重影響全世界，但目前台灣仍能自由活動、交通、參與社群活動，是全世界難能可貴的奇蹟。近日台灣調酒產業動作頻頻，先後有「信義幹線（Bar Hopping）」、「彰化調酒周」、近期更有萬聖節眾多店家串聯。而第二屆「台灣酒吧頒獎典禮（TAIWAN BAR INDUSTRY AWARDS）」也在今晚（10月26日）舉行，由產業內店家、資深調酒師共同串連，票選出包含年度進步、年度最佳新酒吧、成就、年度品牌、南區最佳酒吧、業界酒吧、中區最佳酒吧、北區最佳酒吧、團隊、年度調酒師、年度酒吧合計約10多個獎項。

其中最大贏家是去年獲得「最佳酒吧」、2020年Asia 50 Best Bar排名第10的AHA Saloon二度蟬聯，並拿下團隊獎，位於桃園的El Jardin Cocktail Bar則拿下最佳北區酒吧。台中隱身於女廚神陳嵐舒「Gubami」店後的Speakeasy酒吧「好吧（Goût bar）」則獲得中區最佳酒吧，台南知名店家「BAR TCRC」則拿下最佳南區酒吧獎項。

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※飲酒過量，害人害己。

世界冠軍、Indulge Bistro餐酒館的Aki Wang致詞時也提到，調酒不僅是調製出美味風味，更是將溫暖與心意帶給眼前的客人。同時今年的「成就」獎則頒給資深調酒師Dick Chen。出生於1950年代、被暱稱為「迪克老爹」的Dick Chen，是台灣首位獲聘為國際飯店酒吧的台灣調酒師，20多年前在瑞安街現址創立了「狄克的店（Dick's Place）」，雖然調酒師本人已經離世，但頒獎典禮隔天10月27日正好是他生日，最後由家人代為上台領獎，也象徵時代的承先啟後與經典一頁。

【2020 TAIWAN BAR INDUSTRY AWARDS】完整名單：

年度進步：阿龐（酣呷）

年度最佳新酒吧：To Infinity & Beyond

成就（Best Bar Mentor）：狄克老爹（Dick's Place）

年度品牌：Campari

南區最佳酒吧：Bar TRCR

南區吧台手：Nono、阿龐、小下

業界酒吧：Digout

中區最佳酒吧：Goût Bar（好吧）

中區吧台手：Summer、Elvis（Goût Bar）

北區最佳酒吧：El Jardin Cocktail Bar

北區吧台手：Iris、Lawrence、Vince

團隊：AHA Saloon

年度調酒師：Seven Yi（Le Kief）

年度酒吧：AHA Saloon

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※飲酒過量，害人害己。