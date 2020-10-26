對威士忌初學者來說，「雪莉桶」這三個字大概是威士忌世界中數一數二「魔幻」的字眼。不但眾多品牌爭相推出號稱是「台灣獨家」的雪莉桶威士忌，在雪莉桶的種類上，更有所謂的Oloroso雪莉桶、Fino雪莉桶、Amontillado雪莉桶、PX（Pedro Ximénez）雪莉桶，實在令人眼花繚亂。所謂的「雪莉桶」，到底有幾種呢？

拿這個問題請教《威士忌學》與《酒徒之書：喝懂、喝對！威士忌老饕的敢言筆記》作者邱德夫，他的答案是：「雪莉桶有無數多種！」

「舉個例子來說，前一陣子發表的帝亞吉歐PRIMA & ULTIMA極奢原酒系列中的Mortlach 慕赫2.81 1994年單一麥芽威士忌，在潤桶的時候，先用Oloroso，然後再用PX雪莉酒去潤桶。」邱德夫解釋：「所以當你去Order一個用雪莉酒來潤桶的桶子的時候，你愛怎麼做、就怎麼做，你可以做出各種不同的橡木桶來。」

潤桶除了雪莉酒的種類以外，還要看橡木桶的來源，究竟是美國還是歐洲？邱德夫指出：「你不僅要關注橡木桶的來源，包括烘烤程度，也是另外一個變項。到底是低溫烘烤時間長一點，還是高溫烘烤時間短一點？甚至你可以用『Char』的手法，這是在很短的時間之內以大火燒烤酒桶內部以釋放香氣…有非常多種手法。」

至於酒標上標示使用「Oloroso雪莉桶」的威士忌，是否必然具備某種共通特質呢？關於這個問題，邱德夫的答案仍是否定的。

「這麼講好了，Oloroso其實是一個dry的、不甜的酒。但是我們喝到的Oloroso桶，是不是都蠻甜的？所以我覺得還蠻困難的。」邱德夫表示：「因為中間的變數實在太多了，所以未必所有標示使用『PX雪莉酒』的威士忌，口感都『一定』會偏甜。」

也就是說，光看酒標標示使用了那一種雪莉桶，其實未必能夠準確預測到瓶中威士忌的風味口感。想知道真相，只有開瓶喝一口，才能真的見分曉。

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