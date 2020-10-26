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煙火超近！「新葡苑四十六」跨年餐6800、包廂上探15萬

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
新葡苑四十六於大廳區所推出的「跨年套餐」，每人6,800元。圖／新葡苑四十六提供
新葡苑四十六於大廳區所推出的「跨年套餐」，每人6,800元。圖／新葡苑四十六提供

儘管才10月下旬，但是處於跨年激戰區的餐廳，已經開始推出一系列的跨年方案。位於微風南山46樓、緊鄰台北101的「SHIN PU YUAN新葡苑四十六」，今年推出大廳座位、扇形沙發、包廂區等不同位置的跨年方案，讓民眾可以近距離感受到信義區的跨年氣氛。同時現場也會安排爵士音樂演出、開胃小碟等附屬活動，增添樂趣。

新葡苑四十六的跨年方案，時段為12月31日晚間22:00至隔日2:00。大廳區所推出的「跨年套餐」，包含有迎賓鴻禧開胃拼盤、黑椒蘑菇醬佐台塑牛小排、蠔皇靈菇佐上湯鮑魚等菜色，2人起點，並含葡萄酒1瓶，每人6,800元。大廳區最佳位置的扇形沙發區，每桌可坐6人，方案價48,000元。至於10人包廂含葡萄酒2瓶、藍牌1瓶，方案價88,000元；另有12人包廂、16人包廂，各搭配不同的酒飲方案，方案價各為108,000、148,000元，並可加購包廂站票，每人2,021元。

為增添跨年氣氛，跨年夜當晚自19:00至隔日01:00期間，特別安排爵士女伶現場駐唱；23:00後則會供應多款開胃小碟，讓民眾共同迎接2021年的到來。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

跨年 葡萄酒 微風南山

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