GUCCI廣告大片 童話三部曲「Epilogue終章」 顛覆現身
所謂「顛覆」的概念，本身就很抽象。也許是形式的翻轉、表現手法的變形，又或是顛倒、錯置的種種可能。今年七月時GUCCI創意總監Alessandro Michele已經帶來了顛覆傳統的童話三部曲終章，超越常理的12小時直播高程度挑戰沒有耐性、三秒鐘熱度的當代網路閱聽習慣，同時他更大膽採用GUCCI設計團隊的素人當成模特兒，展示最新一季的創意精彩。現在Alessandro Michele正式披露了他的野心與企圖：12小時的直播變成最新一季的形象廣告，在幕前幕後、時間的速度快慢、創意的形式表現上、大膽翻玩。
佈滿塗鴉、老舊的Campo Boario，以及矯飾主義後期宏偉的Palazzo Sacchetti（薩凱蒂宮）是本次形象廣告的現場，同時展現了衝突與戲劇張力。鏡頭穿梭在這些頹廢外觀、但令人回味再三的房屋結構內部，素人模特兒日常的表現，卻與身上華麗、復古的GUCCI時裝帶來的鮮明魅力，也挑戰真實與虛構的想像力邊界。
創意總監Alessandro Michele表示︰他將不同事物聚集在一起，體現他追求的「凌亂美」；他再提出叩問：當人們窺視影像製作的同時，現實與虛構的關係又會如何變化？他並打破服裝在完成後「拱手相讓」的慣例，讓設計團隊穿上自己的創作，進而貫徹他所構想的「終章Epilogue」，也為將來定錨；形象廣告由居住在美國的攝影師Alec Soth掌鏡，再由以「黑色童話（Bad Tales）」勇奪2020柏林影展最佳劇本銀熊獎的羅馬雙胞台導演Damiano和Fabio D’Innocenzo拍攝，同時也為今年二月揭開的序章，留下詩意而挑戰的神來一筆。
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