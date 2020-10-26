GUCCI廣告大片 童話三部曲「Epilogue終章」 顛覆現身

所謂「顛覆」的概念，本身就很抽象。也許是形式的翻轉、表現手法的變形，又或是顛倒、錯置的種種可能。今年七月時GUCCI創意總監Alessandro Michele已經帶來了顛覆傳統的童話三部曲終章，超越常理的12小時直播高程度挑戰沒有耐性、三秒鐘熱度的當代網路閱聽習慣，同時他更大膽採用GUCCI設計團隊的素人當成模特兒，展示最新一季的創意精彩。現在Alessandro Michele正式披露了他的野心與企圖：12小時的直播變成最新一季的形象廣告，在幕前幕後、時間的速度快慢、創意的形式表現上、大膽翻玩。

佈滿塗鴉、老舊的Campo Boario，以及矯飾主義後期宏偉的Palazzo Sacchetti（薩凱蒂宮）是本次形象廣告的現場，同時展現了衝突與戲劇張力。鏡頭穿梭在這些頹廢外觀、但令人回味再三的房屋結構內部，素人模特兒日常的表現，卻與身上華麗、復古的GUCCI時裝帶來的鮮明魅力，也挑戰真實與虛構的想像力邊界。