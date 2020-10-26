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台北東區全新復古時髦港點 「荷李活茶街」插旗忠孝SOGO

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
忠孝SOGO二樓新引進「荷李活茶街」展開試營運。圖／SOGO提供
忠孝SOGO二樓新引進「荷李活茶街」展開試營運。圖／SOGO提供

台北東區港式茶餐廳又有生力軍加入，SOGO台北店在周年慶前新引進「荷李活茶街」進駐忠孝館二樓，店裝走復古時髦港味，預計再掀一波東區飲茶熱。

台北東區可說是港式飲茶餐廳激戰區，忠孝SOGO二樓新引進「荷李活茶街」展開試營運，特意將定名取為「茶街」而非茶餐廳或茶樓，主要以多元、豐富的面貌打造道地港點。整體店裝以古早港式鐵閘門為靈感，加上孔雀綠、白色系幾何壁磚，呈現時髦復古港味。

擅長港式料理的主廚重現道地家常菜和點心，包括香港家庭餐桌常見的「鹹魚蒸肉餅山」，還有師傅獨門工法製作的「叉燒XO撈麵」，另有首度現身台灣的港式惡魔點心，巧克力粉吐司，包裹著鹹蛋黃流心醬的「邪惡西多士」，另同步販售菠蘿包、蛋撻、叉燒包等港點以及避風塘蝦球、京都排骨等港式大菜，帶給港點愛好者多元選擇。

試營運期間正值SOGO周年慶，「荷李活茶街」同步推出試營運優惠：

外帶滿額送 : 買300元送香脆豬仔包1個、滿550元送港式菠蘿油1個、滿880元送凍檸茶2杯

雙人餐(1,200元+10%服務費)：內容燒臘拼盤(3拼)+主食5選1+食蔬2選1+蒸點5選2+點心5選2+飲品(90元以上可補差額)

午茶優惠 : 14:00至17:00點粥粉飯麵任一種主食，即贈送港式檸茶1杯

每日限量的晚安商品：（11/5的19:00過後）港式菠蘿包、酥皮蛋塔買3送133，數量有限，售完為止。

邪惡西多士。圖／SOGO提供
邪惡西多士。圖／SOGO提供
鹹魚肉餅山。圖／SOGO提供
鹹魚肉餅山。圖／SOGO提供
叉燒XO撈麵。圖／SOGO提供
叉燒XO撈麵。圖／SOGO提供
起司牛肉丸。圖／SOGO提供
起司牛肉丸。圖／SOGO提供
忠孝SOGO二樓新引進「荷李活茶街」展開試營運。圖／SOGO提供
忠孝SOGO二樓新引進「荷李活茶街」展開試營運。圖／SOGO提供

東區 SOGO 周年慶

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