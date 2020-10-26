奔富慶祝新年份上市 復古車快閃店信義區開張

來自澳洲的葡萄酒品牌奔富（Penfolds）為了慶祝新年份上市，首次出動復古車快閃店，在台北市信義區ATT4FUN前，自10月26日起至11月1日止，舉辦為期一週的快閃體驗活動。

復古車快閃店不但提供單杯酒及單瓶銷售，也舉辦「Penfolds極致體驗」活動。消費者將在品牌大使的帶領下，體驗及試飲「Penfolds庫濃格系列紅/白葡萄酒」，接著再完成問券，即可獲得「100元折價券」。

即日起至12月31日止，只要持此折價券至全台指定門市，消費奔富酒款滿1000元以上，即可享有折價優惠。在快閃店現場消費滿4,000元，還可獲得限量奧地利精品酒杯品牌「Riedel DEGUSTAZIONE O杯」乙只。

奔富在台代表，富邑葡萄酒集團（Treasury Wine Estate，TWE）台灣區總經理蔡光庭（Philippe）表示：「這是Penfolds首次在台灣嘗試快閃店活動，希望透過品牌大使的介紹，讓消費者認識Penfolds、喝到Penfolds，感受Penfolds的魅力；同時現場還推出多樣好禮，並結合線下通路的銷售，希望Penfolds能愈來愈貼近消費者。」

奔富自1844年創立至今，在傳統釀酒技藝的紮實基礎上，秉持創新精神持續追求卓越，百年歷史也讓奔富成為當今澳洲葡萄酒的代名詞。酒莊頂級酒款——「Grange葛蘭許紅葡萄酒」，更被澳洲官方認定為「南澳文化遺產」。

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