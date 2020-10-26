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LG SIGNATURE頂級家電新品登台 女神徐若瑄極美演繹
現代人追求生活品質，除了在空間上注入藝術美感，家電功能與外型也都要追求極致。LG SIGNATURE運用尖端科技技術，搭配極簡時尚的美學設計，成為頂級藝術家電的代名詞，創新奢華的極致體驗也備受全球消費者愛戴。為了體現完美時尚家庭品味美學，台灣LG電子特別邀請橫跨不同表演領域、在不同角色中切換自如的完美女神徐若瑄成為今年LG SIGNATURE品牌大使，透過她對於「美」的事物的堅持，與LG SIGNATURE「The Art of Essence以藝術為名」的品牌精神相互輝襯。
品牌大使徐若瑄表示：「LG SIGNATURE不僅擁有令人驚豔的設計細節，在使用體驗上也達到『藝術』等級，許多貼心且人性化的功能細節，成就了令人嚮往的生活樣貌。不僅是對於科技性能的追求，更是體現完美質感生活的品牌。」她也特別以一席閃耀著微光的單肩曳地長禮服，搭配鑽石垂墜耳環，捨去繁複厚重的點綴，襯托出徐若瑄時尚有型的優雅曲線，與LG SIGNATUR流暢設計巧妙呼應。
LG SIGNATURE持續將尖端創新技術融入於極簡外型設計，打造出如藝術品般的頂級智慧家電，並且不斷進化展現簡約之美，提供更臻完美的獨特生活體驗。今年除了結合各種人性化設計與時尚外觀的LG SIGNATURE InstaView WiFi敲敲看門中門冰箱，LG SIGNATURE WiFi TWINWash雙能洗洗衣機之外，再推出升級8K規格、以絕美畫質與超凡音質打造出令人讚嘆的視覺饗宴的LG SIGNATURE OLED 8K AI語音物聯網電視ZX，以及全新LG SIGNATURE InstaView WiFi敲敲看智慧溫控冰酒櫃，以傳統酒窖的環境發想，設計出具有精準溫控、穩定的優質環境，以確保佳釀的獨特風味。
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