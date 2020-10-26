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無法出國用吃喝爆買 新光三越日本展福砂屋狂銷9千條

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
日本展期間最搶手的福砂屋長崎蛋糕，賣到不夠賣。記者江佩君／攝影
日本展期間最搶手的福砂屋長崎蛋糕，賣到不夠賣。記者江佩君／攝影

今年無法出國買伴手禮，新光三越全台規模最大的「日本商品展」正在信義A11展出，現場齊聚消費者排隊，他們都為了日本福砂屋長崎蛋糕而來。看好不出國商機，今年信義店日本展召集76櫃，櫃位數為歷年多，與周年慶同日開跑首四日以來，來客、客單皆有成長，日本展首四日業績成長20％，成長幅度也是歷年之冠。

新光三越A11店長許宜敬表示，福砂屋長崎蛋糕從南西店日本展以來一路搶手，賣到日本來不及供應貨源，信義店這批還是特別空運到貨的，首四日已賣出一千條，剩餘貨量僅能今、明兩天各供應450條，賣完就沒了，光新光三越5家分店日本展就賣出9千條福砂屋。新光三越指出，原訂今年信義店日本展業績可達3,600萬、成長15％，全台5店日本展業績加總達1.5億，但由於目前各店日本展都大幅超標，預期整檔期業績有機會創新高、達1.7億。

新光三越台北信義新天地日本展即日起至11月5日在6樓信義劇場展出，各式日本美食拉麵、串燒、炸物、炒麵等美食香氣撲鼻而來，另有東京壽司店料理職人每日手工現作東京厚燒玉子，天氣轉涼來碗湯頭濃郁的鶴一家拉麵，另有牛排炒麵、歐姆蛋麵等各式日式炒麵。日本展期間還有會員專屬每日一物買一送一。

無法出國，消費者用吃、買來彌補。首四日七福神雕魚燒賣出3,300個、花月堂菠蘿麵包賣出2,000個、浪花永吉堂烤糰子賣出1,200盒，還有日本各地名酒賣出上百支。伴手禮部分，除了福砂屋長崎蛋糕最搶手外，另外福岡明月堂博多饅頭、由布院Milch半熟起司蛋糕、富山白蝦先貝都是日本展買氣高的人氣品。而日雜控最愛的CanDo百元商店，各式可愛雜貨均一價49元，也是日本展吸引人潮聚集的一區。日本展期間還有會員專屬每日一物買一送一。

日本CanDo百元商店均一價49元。記者江佩君／攝影
日本CanDo百元商店均一價49元。記者江佩君／攝影
讓人食指大動的各式日本串燒。記者江佩君／攝影
讓人食指大動的各式日本串燒。記者江佩君／攝影
各式日本美食大集合，用吃滿足無法出國的渴望。記者江佩君／攝影
各式日本美食大集合，用吃滿足無法出國的渴望。記者江佩君／攝影
新光三越台北新天地日本展即日起至11月5日在6樓信義劇場展開。記者江佩君／攝影
新光三越台北新天地日本展即日起至11月5日在6樓信義劇場展開。記者江佩君／攝影
新光三越信義新天地日本展來客成長15％。圖／新光三越提供
新光三越信義新天地日本展來客成長15％。圖／新光三越提供
白蝦仙貝，399元。圖／新光三越提供
白蝦仙貝，399元。圖／新光三越提供
由布院半熟起司蛋糕，每個60元。圖／新光三越提供
由布院半熟起司蛋糕，每個60元。圖／新光三越提供
新光三越信義新天地日本展來客成長15％。圖／新光三越提供
新光三越信義新天地日本展來客成長15％。圖／新光三越提供
明月堂博多饅頭，初登場，650元。圖／新光三越提供
明月堂博多饅頭，初登場，650元。圖／新光三越提供
民眾排隊買福砂屋長崎蛋糕。記者江佩君／攝影
民眾排隊買福砂屋長崎蛋糕。記者江佩君／攝影

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