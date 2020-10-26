RICHARD MILLE開箱了！RM 72-01飛返計時碼表火速上市

計時碼表由於牽涉到動力的儲存、發起、暫停、歸零，無論從機械設計、穩定度、信能，都屬兼具實用與工藝賞玩價值的功能，而可以忽略按下停止步驟、讓表款直接歸零接續下一段計時的「RM 72-01飛返計時碼表」，又是更為進階的複雜功能之作。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE九月曾發表新款飛返計時碼表RM 72-01，近期已火速於台灣上市。

一般計時碼表如需計算兩次不同的計算運算，在按下暫停鈕後、須先進行歸零，才能開啟第二段的運算步驟。而所謂的「飛返（Flyback）」則可接續計算兩個以上的運算對象，步驟更為簡潔便利、卻令機械的結構更為繁複精密；表款所使用的CRMC1自動上鍊機芯共由425個零件組成。由於飛返計時碼表運作時所需要的動力，機芯設計特別將計時、走時的動力分別儲存，確保兩者機制運行時的不相互干擾；同時機芯零件的材質也選用了堅硬、輕量化並具優異物理特質的五級鈦金屬，輕盈且強悍。