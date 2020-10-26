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RICHARD MILLE開箱了！RM 72-01飛返計時碼表火速上市

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
RICHARD MILLE RM 72-01 Lifestyle飛返計時碼表，紅金款約732萬元、鈦合金則約579萬元。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE RM 72-01 Lifestyle飛返計時碼表，紅金款約732萬元、鈦合金則約579萬元。圖 / RICHARD MILLE提供。

計時碼表由於牽涉到動力的儲存、發起、暫停、歸零，無論從機械設計、穩定度、信能，都屬兼具實用與工藝賞玩價值的功能，而可以忽略按下停止步驟、讓表款直接歸零接續下一段計時的「RM 72-01飛返計時碼表」，又是更為進階的複雜功能之作。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE九月曾發表新款飛返計時碼表RM 72-01，近期已火速於台灣上市。

一般計時碼表如需計算兩次不同的計算運算，在按下暫停鈕後、須先進行歸零，才能開啟第二段的運算步驟。而所謂的「飛返（Flyback）」則可接續計算兩個以上的運算對象，步驟更為簡潔便利、卻令機械的結構更為繁複精密；表款所使用的CRMC1自動上鍊機芯共由425個零件組成。由於飛返計時碼表運作時所需要的動力，機芯設計特別將計時、走時的動力分別儲存，確保兩者機制運行時的不相互干擾；同時機芯零件的材質也選用了堅硬、輕量化並具優異物理特質的五級鈦金屬，輕盈且強悍。

事實上，計時碼表在運作的同時，表面中飛舞的指針、運作的齒輪，確實宛如一場即席發揮、動態的舞作。RICHARD MILLE再邀請了品牌好友編舞家Benjamin Millepied和作曲家Thomas Roussel，在遍布岩石、沙土的「約書亞樹（Joshua Tree）」國家公園沙漠，留下了一只名為「心靈深處（WITHIN）」的舞作與影像，透過兩位舞者曼妙的肢體律動，展現生活中或緊湊、或暫停時的詩意瞬間。表款已於近期上市，可親洽台灣專賣店，以瞭解更多細節。

RM 72-01腕表酒桶型的表殼經精細的打磨修飾，兼容於活力與貴氣。記者蘇健忠 / 攝影。
RM 72-01腕表酒桶型的表殼經精細的打磨修飾，兼容於活力與貴氣。記者蘇健忠 / 攝影。
RICHARD MILLE，RM 72-01 LIFESTYLE腕表，採用自製機芯的飛返計時碼表機芯，已於台灣上市。記者蘇健忠 / 攝影。
RICHARD MILLE，RM 72-01 LIFESTYLE腕表，採用自製機芯的飛返計時碼表機芯，已於台灣上市。記者蘇健忠 / 攝影。
為了腕表發表，RICHARD MILLE特別邀請到兩位品牌好友，打造了一段名為「心靈深處（WITHIN）」的舞作，表現律動的生活風格精神。圖 / RICHARD MILLE提供。
為了腕表發表，RICHARD MILLE特別邀請到兩位品牌好友，打造了一段名為「心靈深處（WITHIN）」的舞作，表現律動的生活風格精神。圖 / RICHARD MILLE提供。

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