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「聲聲不息」音樂會全台首演成功 民眾熱情高喊安可
「聲聲不息」雙鋼琴．說唱音樂會，首場(25日)於桃園市政府文化局演藝廳成功演出，其中旅台多年的美籍音樂教授范德騰，克服語言的隔閡，在表演中有大量的中文台詞，而從小失明的天才鋼琴家-許哲誠，因無法看譜，表演的台詞及琴譜全是費時半年苦練而成，兩人精湛演出無冷場，觀眾反應熱烈，且不少親子一同開心互動，觀眾廖小姐表示：「看完音樂會瞭解很多古典樂背景，好笑而且很溫馨。」台北場演出已全數售罄，接著將移師高雄衛武營文化藝術中心及臺中國家歌劇院。
音樂會現場不僅雲集許多喜好音樂的觀眾，亦不乏父母帶小孩聆聽，范德騰表示：「我的目標就是（表演）要用很多音樂，也要讓觀眾理解音樂，最重要的是不能讓人分心」，而許哲誠補充：「我想就是音樂笑點有打到，讓小朋友也能感染。」兩人表演時默契十足，現場也演奏自創曲，並以相聲穿引創作背景，其中許哲誠更感性的分享：「《不敢問》創作來源是因為自己看不見，一開始聽到笑聲詢問別人為什麼時，對方的反應從熱情回應到最後簡略帶過，後來怕別人煩，也就不敢多問了。」兩人表演時，由許哲誠自彈自唱，搭配范德騰口琴，用輕快幽默的節奏詮釋過去低落的時刻，音樂能讓人快樂，呼應表演主題，也確實讓現場大小民眾熱情回應歡笑與掌聲，高喊安可。
由聯合數位文創及歐普思音樂藝術共同主辦，嘉強電子贊助之「聲聲不息」雙鋼琴．說唱音樂會北中南巡迴演出，其中10月30日將移師高雄衛武營文化藝術中心表演廳，欲瞭解更多詳情請上udn售票網或官網查詢。
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