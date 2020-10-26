超狂！蝦皮11.11最強購物節 祭出千萬豪宅11元起競標

電商年度最大檔雙11即將登場！蝦皮購物再掀產業創舉，祭出史上最「豪」雙11，將於「蝦皮11.11最強購物節」力邀房地產企業「立信機構」獨家進駐蝦皮商城，祭出「蝦皮VIP賞屋抽獎券，享最高100萬購屋金」，更首次打造「最強競標，千萬豪宅11元起」，即日起至11月11日止，凡下單雙11「蝦選榜」單品即享有資格，可於11月11日當天參與競標「新月天地」千萬水岸豪宅。

繼「9.9超級購物節」邀請TOYOTA開設旗艦店翻轉傳統購車模式後，今年「蝦皮11.11最強購物節」更升級跨界規模，瞄準房產首購族群，特別優選板橋新月橋旁水岸帝寶「新月天地」，限期祭出「蝦皮VIP賞屋抽獎券，享最高100萬購房金」活動，1元下單透過聊聊預約線下賞屋，買房就可享有5%獨家折扣，最高折上百萬、再抽萬元購物金。