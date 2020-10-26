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超狂！蝦皮11.11最強購物節 祭出千萬豪宅11元起競標

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
「蝦皮11.11最強購物節」產業創舉，推千萬豪宅11元起競標、賞屋券最高省百萬。圖／蝦皮購物提供
「蝦皮11.11最強購物節」產業創舉，推千萬豪宅11元起競標、賞屋券最高省百萬。圖／蝦皮購物提供

電商年度最大檔雙11即將登場！蝦皮購物再掀產業創舉，祭出史上最「豪」雙11，將於「蝦皮11.11最強購物節」力邀房地產企業「立信機構」獨家進駐蝦皮商城，祭出「蝦皮VIP賞屋抽獎券，享最高100萬購屋金」，更首次打造「最強競標，千萬豪宅11元起」，即日起至11月11日止，凡下單雙11「蝦選榜」單品即享有資格，可於11月11日當天參與競標「新月天地」千萬水岸豪宅。

繼「9.9超級購物節」邀請TOYOTA開設旗艦店翻轉傳統購車模式後，今年「蝦皮11.11最強購物節」更升級跨界規模，瞄準房產首購族群，特別優選板橋新月橋旁水岸帝寶「新月天地」，限期祭出「蝦皮VIP賞屋抽獎券，享最高100萬購房金」活動，1元下單透過聊聊預約線下賞屋，買房就可享有5%獨家折扣，最高折上百萬、再抽萬元購物金。

而「蝦選榜」依照大數據針對品牌商品搜尋量、訂單與評價分數等進行綜合評估，嚴選出最具指標性的上百樣「蝦選榜」，上榜品牌商品全面下殺1.1折起，挑戰全網最低價，包括雅詩蘭黛粉持久完美持妝粉底液、Dyson V8 Fluffy SV10E 無線吸塵器全面下殺1.1折起。此外，雙11必備的免運優惠今年更堪稱史上最強加碼，即日起至11月10日進站就可一次領取雙11當天限用的10張4大超商0元免運券，讓你全日0元免運不用搶、手滑下單更迅速。

「蝦皮11.11最強購物節」精選百樣「蝦選榜」品牌商品1.1折起、最強免運加碼人人都有。圖／蝦皮購物提供
「蝦皮11.11最強購物節」精選百樣「蝦選榜」品牌商品1.1折起、最強免運加碼人人都有。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物 雙11 電商

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