北歐減法美學！時尚環保化妝棉登場

綠保養已漸漸成為時尚愛美女性在消費選物上的重要考量，對於每日都有化妝需求的女性來說，也希望能在保養與環保之間取得更多的平衡。由丹麥團隊LastObject設計的「北歐零感化妝棉」，體現了北歐人重視美感與環保兼具生活哲學，從設計到生產而秉持著「永續不浪費」的精神，將愛美族群每日幾乎會使用的化妝棉，以木纖維素材為基底，研發出可循環再利用的環保化妝棉，每片至少可重複使用達一千次，讓愛美的你，也能輕鬆愛地球。

來自丹麥的北歐零感化妝棉，每片可循環使用達一千次，質地親柔，在國外掀起熱潮，27日於台灣嘖嘖頁面開始募資。圖／聯合數位文創提供

「北歐零感化妝棉」主要採用木纖維及少許棉花製成，產地經FSC認證、森林管理委員會雙認證，從木材種植、砍伐到所有權轉移，都符合森林管理原則，顧及生態系統及森林資源，同時再回收棉花廠，因纖維過短而無法加工的棉花，徹底貫徹「零浪費、零負擔、零垃圾」的品牌理念，以每日3-4片使用量來說，每片環保化妝棉至少可使用達半個月，不僅CP值高，質地親膚、吸收力高、且完全不掉棉絮，適合卸妝、濕敷等日常使用，並一次推出六款馬卡龍色系，愛美的你不可錯過這款「內外兼具」時尚單品。

由聯合數位文創旗下有設計團隊引進，10月27日起正式於嘖嘖平台募資，超早鳥優惠43折起，不僅折扣有誠意，友善地球也再升級，同場加映再推出「環保有機棉柔巾」，推出環保體驗組．限定推出47折，綠保養來襲，更多詳細商品請見 官方粉絲團 或 嘖嘖頁面 。