剩4天！萬聖版「紫薯巧克力貓咪吐司」黑紫漩渦好魔幻

隨著萬聖節即將到來，以可愛貓咪造型而引發排隊熱潮的「貓咪吐司 ねこねこ食パン」，即日起至10月 29日期間，也推出萬聖節版本的「萬聖紫薯巧克力貓咪吐司」預購優惠，藉由特殊造型與配色，帶來又萌又魔幻的萬聖節氣息。

來自日本的「貓咪吐司」（Neko Neko Shokupan）隸屬於日本烘焙品牌Heart Bread ANTIQUE旗下，包括在東京、崎玉等地均有分店。店內招牌的「貓咪吐司」，擁有著可愛的貓咪造型輪廓，還可自行添加眼珠、鬍鬚等造型，充滿無比的可愛魅力與想像力。同時貓咪吐司選用日本國產小麥、100%牛奶為原料，號稱不添加一滴水，藉此呈現吐司柔軟的口感，自推出後，就引發網路上的熱烈討論。今年9月，貓咪吐司也正式登台，讓台灣民眾也可享其滋味。

此次與日本同步推出的萬聖節版本「萬聖紫薯巧克力貓咪吐司」，使用紫薯與黑可可調味，同樣使用牛奶、日本國產小麥製成，不添加一滴水，整片吐司也呈現黑紫交錯的螺旋花紋，具有濃濃的萬聖節氣息。即日起至10月29日期間限時推出的「萬聖組」，內含萬聖紫薯巧克力貓咪吐司、北海道牛奶貓咪吐司、巧克力筆2支、貓屋1個，讓民眾可以自行繪製吐司，每套790元，僅限網路販售，並限於10月30日至11月1日期間取貨。