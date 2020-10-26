出一張嘴在台北旅行 夢多與姜勳率先體驗

玩台北不是只有台北101、吃米其林、逛夜市。台北市旅遊服務體系推出旅遊懶人包新玩法，特別邀請日本人夢多教大家怎麼免去做功課的煩惱，只要「出一張嘴」，就能體驗到台北最在地私房的玩法與美食。台北市政府觀光傳播局也鼓勵大家善用北市旅服體系，發掘北市獨特新玩法！

觀光傳播局表示，近期國旅大爆發，各縣市都祭出不同的旅遊活動來吸引各地旅客前往體驗及觀光，台北市除了推出不同的旅遊方案外，也串聯整合台北市旅服體系，推出「出一張嘴」的旅遊新玩法，省去旅客前來台北做功課的煩惱，並且還可挖掘出網路上鮮為人知的私房景點，更邀請了本年度入圍金鐘獎最佳生活風格主持人獎，同時也深愛台灣的日本人夢多及韓籍好友姜勳來體驗如何善用台北市旅服體系，以「問」的方式來規劃臺北的旅遊行程。

這次夢多與姜勳體驗從捷運北門站出發，透過走動式旅遊服務得知大稻埕食、宿、遊、購特色店家，並透過在地借問站熱情、具人情味的推薦，徹底發揮「出一張嘴」的精神，在大稻埕耍廢玩樂一整天。

台北旅遊網FB及「夢多TV」Youtube頻道將於10月31日中午12點播出影片，觀傳局與台北市各借問站合作推出「借問站之旅大禮包」，自播出日起至11月8日23時59分止，只要在台北旅遊網FB指定影片下方留言「＃借問遊台北」，並且標記3名好友、公開分享，就有機會抽中價值新台幣7,000元以上「借問站之旅大禮包」，讓旅客也能體驗出一張嘴玩台北的樂趣！