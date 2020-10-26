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比誰讚最多 6支麥卡倫Edition NO.6加碼送

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
麥卡倫Edition No.6最終章，酒精濃度48.6%，建議售價3,300元。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫Edition No.6最終章，酒精濃度48.6%，建議售價3,300元。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

如何才能「再得到一支」即將在10月30日限量發行的麥卡倫Edition NO.6？去找麥卡倫認證零售商購買，是一個方法；另外一個方法，就是上臉書參加「麥卡倫Edition NO.6尋找首席詠酒師」活動。

參與者必須先在個人FB塗鴉牆分享產品貼文，並打上「我要參與2020麥卡倫尋找首席詠酒師」文字，完成第一步驟。接著必須在10月30日限量發行當天，至麥卡倫認證零售商，買到第一支麥卡倫Edition NO.6，然後於期限內在臉書公開分享開箱文；貼文讚數越多，就越有機會成為第一階段的20位2020麥卡倫首席詠酒師，可以受邀參加11月3日的麥卡倫Edition NO.6品酩饗宴。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

進入最後決選的10名詠酒師，必須在期限內於個人FB塗鴉牆，發表品酩筆記，貼文按讚數最高者以及最有創意者，就能成為6位2020年度EDITION NO.6首席詠酒師之一，每一位都可以獲得Edition NO.6限量禮盒，內含 700毫升的Edition NO.6乙支，以及Edition NO.6手工明信片。

換言之，想要參加活動的前提，就是要在10月30日限量發行當天，先買到一支Edition NO.6才行。也就是說，在發動臉友按讚之前，還得要先到買酒來開箱。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

麥卡倫Edition系列於2015年誕生，至今全系列6酒款發行完畢。圖／摘自Macallan臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫Edition系列於2015年誕生，至今全系列6酒款發行完畢。圖／摘自Macallan臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫Edition NO.6，來自麥卡倫釀酒師Steven Bremner的創意發想。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫Edition NO.6，來自麥卡倫釀酒師Steven Bremner的創意發想。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫Edition NO.6預計10月30日限量上市。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫Edition NO.6預計10月30日限量上市。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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