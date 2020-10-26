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秋季補身！ 豆府「人蔘雞買1送1」還有「韓式泡菜」開賣

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
姜滿堂「韓國人蔘雞」，每份320元。圖/豆府集團提供
姜滿堂「韓國人蔘雞」，每份320元。圖/豆府集團提供

隨著進入秋季進補的時節，豆府集團自10月27日起，集結旗下的涓豆腐、北村豆腐家、銅盤、姜滿堂、韓姜熙的小廚房等5個品牌，共同推出韓式生活節活動，祭出「人蔘雞系列買1送1」的優惠活動。另外還有一年僅賣一檔的「特級韓式泡菜」同步登場，讓民眾在秋涼之際也能品嚐韓食風味。

微酸帶辣的「韓式泡菜」是韓國人餐桌上必不可少的小菜。包括涓豆腐、北村豆腐家、銅盤、姜滿堂等品牌，均於店內無限供應韓式泡菜。此次豆府集團限量推出罐裝「特級韓式泡菜」，讓嗜吃泡菜的民眾，在家也能輕鬆享受，每罐售價168元，於涓豆腐、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、銅盤、姜滿堂等門市販售。

而在10月27日至11月22日期間，針對涓豆腐、北村豆腐家等5個韓食品牌，也推出「人蔘雞系列買1送1」的優惠。凡點購「涓豆腐」人蔘砂鍋雞（488元）、韓國人蔘雞火鍋（788元）；「北村豆腐家」的人蔘雞嫩豆腐煲（338元）；「韓姜熙的小廚房」的元氣人蔘雞定食（298元），以及「姜滿堂」的韓國人蔘雞（320元），即可獲得人蔘雞料理兌換券，每店限量100張。另於「銅盤」用餐，2人同行點任一單點海鮮，贈「部隊鍋神隊友兌換券」乙張 ，下次用餐免費招待白蝦、鱸魚、蛤蜊（3選1）。

北村豆腐家「人蔘雞嫩豆腐煲」，每份338元。圖/豆府集團提供
北村豆腐家「人蔘雞嫩豆腐煲」，每份338元。圖/豆府集團提供

韓國 品牌 火鍋

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