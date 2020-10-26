11/7台北101水舞廣場 「500趴」邀請36大品牌聯手開趴

2020年秋末最令人引頸期盼的質感派對「500趴」將於11月7日在台北101水舞廣場盛大登場！「500趴」結合音樂、藝術策展、美食、市集等多樣元素，活動豐富精采，歡迎大家一起來開趴！

「500趴」活動現場邀請到了36大品牌聯手開趴，台灣最難訂的餐廳RAW將首次出攤，推出限量500份的「500趴限定套餐」；台東長濱人氣主廚楊柏偉攜手世界麵包冠軍陳耀訓，他們將聯手推出300份「海味刈包」；台北五星級飯店，晶華酒店也將首次出走戶外，將栢麗廳冠軍商品翻玩創意推出只有500趴才吃的到的料理；世界咖啡冠軍興波咖啡則將攜手春池玻璃推出聯名咖啡杯；亞洲50大最佳酒吧Draft Land與賓白美國波本威士忌聯名推出三款限定調酒；果醬女王柯亞則是攜手嵜本SAKImoto bakery推出500趴限定組合「玉荷包果醬+生吐司」；陳小曼也將與AHA Saloon聯手推出一日限定藍儂咖哩飯，以上限定美食，通通都只有在「500趴」才找得到！

Sinasera 24主廚楊柏偉攜手世界麵包大賽冠軍陳耀訓推出「海味刈包」。圖／Sinasera 24、陳耀訓提供

興波咖啡創辦人吳則霖聯手「春池玻璃」吳庭安，推出專屬特調咖啡及限量商品。 圖／興波咖啡提供

其他美食如森³ sunsun-museum咖啡、津美妙、披薩有張臉 Pizza Has a face、金色三麥、nom nom、男子漢泡飯、芳美茶行、Zestea Kombucha，將為活動帶來不同領域的美味；7-11 OPEN!LOVE愛的行動咖本次也將為了公益出席派對，現場拍照打卡，就有機會獲得一年份咖啡。

除了超強名店的獨家限定之外，「500趴」邀請到了北中南的質感品牌一同參與盛會，現場不只美食，更蒐羅了手作小物與生活美學等品牌加入，蘑菇、溫室、庫魯不塔人、自愛z i a i、tiger milk、Leica Camera徠卡相機、BOSE、eReady智慧雙輪電動車、舒適牌刮鬍刀、大金空調皆在其中，現場除了展售品牌最新商品，徠卡相機將在攤位推出相機街頭攝影工作坊，以及造型雞蛋糕；eReady則將在攤位舉辦「5白趴」提供好吃又好拍的下午茶甜點。

本次活動還邀請金融品牌華南銀行與渣打銀行，美妝品牌MEKO風格美妝、Meeta迷他、無限奇肌與藝群醫學美容集團，各大品牌將於攤位舉辦各種有趣活動，歡迎親臨現場一起共度秋末美好時光。活動也與悠遊卡公司推出的電子支付工具「悠遊付」合作，「一卡一付」之完整行動支付解決方案，讓消費者真正實現無現生活的願景。「500趴」活動倡導免用一次性餐具，請大家自行攜帶環保餐具享用美食，活動現場也提供「青瓢環保容器租借服務」，開趴也要愛地球！

甫獲得金曲歌后的魏如萱也將站上500趴舞台一起開趴。圖／好多音樂提供

「500趴」活動陣容堅強，除了超強品牌一字排開，還有華麗的舞台演唱組合，音樂舞台由蘇打綠團長阿福策畫的表演陣容，包括甫獲2020金曲獎最佳國語女歌手獎的魏如萱、張震嶽、動力火車、美秀集團、吳卓源、鹿洐人、海豚刑警、Control T、文慧如等接力演出，當天活動於上午11點開始，免費入場。

「500趴」為udn刊物《500輯》與台北市政府刊物《台北畫刊》共同主辦，《台北畫刊》以圖文並茂的內容傳達台北市的觀光、市政及生活型態資訊。11月7日只要親臨500輯x台北畫刊官方書報攤位，現場可索取質感刊物並參與現場活動，就有機會免費獲得限量贈品，先搶先贏！官方書報攤也邀請曾為《500輯》繪製封面的插畫藝術家至現場駐點快閃，其中有「BaNAna阿蕉」與「小高潮色計事務所」的免費似顏繪駐點，以及藝術家陳青琳也將快閃500趴，邀請路過民眾集體創作，詳細資訊請關注「500輯」粉絲團。

500趴主視覺。圖／500輯

【活動資訊】

500趴 ── 世代混搭╳質感重擊

活動時間：11月7日（六）11:00—20:00

活動地點：台北101水舞廣場（近捷運台北101/世貿站4號出口）

活動訊息：https://topic.udn.com/event/500party