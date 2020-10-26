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看見本來面目！RADO True Square鏤空陶瓷腕表 廣告視覺新釋出
如何找出個人風格？不如偶爾選擇背對大眾流行、走出一條自己的路。RADO True Square鏤空自動腕表近期釋出全新廣告視覺，表款一次集結兩項少見元素：鏤空以及方形設計，透過鏤空設計、高科技精密陶瓷表殼與80小時動力儲存自動上鍊機芯，帶人窺探生活中細微而真實的律動之美。
圓形是造物主的巧奪天工、散落在自然中的每一角落。方形則是人類設計的結晶，無論是長方或正方，特殊的直角，展示出配戴者的自信姿態。RADO在2020年首次推出注塑成型的高科技陶瓷方形表殼，並疊加以鏤空手法。雖然時間的舞台：表面採取方形設計、但表殼的四角卻顯得圓弧、流線，生意盎然。
鏤空的表面下，展示了ETA C07.631自動機芯的本來面目：分秒運作的平衡擺輪像會呼吸般的收放、轉動，同時紫色的寶石軸承為冷調的銀色金屬零件賦予了色彩層次。翻開背面，具日內瓦波紋的自動盤，在隨意轉動間為機芯準備好運作的動能，而高科技精密的表殼、表帶，並有黑色、白色兩種選擇，各為71,100元與89,700元。
在看見與不見之間，什麼才是生命的真實樣貌？且欣賞RADO True Square，找到時間的本來面目。
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