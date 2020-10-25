韓式炸雞控開吃！NeNe Chicken首度進駐「新店＋新莊」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
NeNe Chicken的「蜂蜜蒜脆薯炸雞」，可同時吃到薯條與炸雞。記者陳睿中／攝影
NeNe Chicken的「蜂蜜蒜脆薯炸雞」，可同時吃到薯條與炸雞。記者陳睿中／攝影

來自韓國的連鎖炸雞店「NeNe Chicken」，預計將於10月30日同時新開「新店民族店」、「新莊復興店」等2間門市，讓當地居民也能品嚐店內充滿特色的韓式炸雞。除此之外，NeNe Chicken粉絲頁現也有一系列互動活動，只要完成任務，就有機會獲得彩妝品、慶生派對資格等不同獎勵。

NENE Chicken是韓國知名連鎖炸雞品牌之一，並於2018年11月首度登台。經過近2年的經營，目前在台北、新北、台中、宜蘭等地累積有12間分店。店內供應有原味炸雞、初雪起士炸雞等多種口味的韓式炸雞，並陸續推出大蔥風味炸雞、神奇辣起士炸雞、辣炒年糕風味炸雞、蜂蜜蒜脆薯炸雞等特殊口味，同時還有辣炒年糕、黑糖煎餅、拳頭飯等不同韓系佐餐餐點。

即將於10月30日新開幕的「新店民族店」、「新莊復興店」，各是新店與新莊的首間門市，均提供有外帶、外送與內用的服務，讓當地居民更能方便嘗鮮。即日起至10月31日期間，拍下萬聖節限定紙盒，並至NENE Chicken官方粉絲頁參與活動，就有機會抽中市價2,400元的「Golden Rose 金屬啞光唇蜜組」。另外為慶祝登台2週年，即日起至11月1日，凡至粉絲團貼出雙胞胎照片，就有機會參與週年慶慶生會，一起品嚐炸雞、蛋糕。

韓國 新北

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