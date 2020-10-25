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慶統一獅封王 限時3天7-ELEVEN超過300件商品第2件5折

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
7-ELEVEN門市自10月28日起連續3天祭出慶祝活動，歡迎全民共同分享統一7-ELEVEN獅隊榮獲下半球季封王的喜悅。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市自10月28日起連續3天祭出慶祝活動，歡迎全民共同分享統一7-ELEVEN獅隊榮獲下半球季封王的喜悅。圖／7-ELEVEN提供

每天都要來一杯CITY CAFE的民眾趕快記下這個時間！為了慶祝統一7-ELEVEn獅隊勇奪2020年下半球季封王、喜贏隊史上第14座季冠軍，7-ELEVEN門市自10月28日起連續3天推出CITY系列、熱狗/大亨堡以及統一飲料、麵包、泡麵冰品等超過300項指定商品同類別任選第2件5折優惠活動，邀請全民共同分享統一7-ELEVEn獅隊封王的喜悅。

自10月28日起至10月30日止，7-ELEVEN門市限時3天，推出指定商品同類別任選第2件5折優惠活動（以價低者優先折扣），包括：CITY系列特大美式、四季春青茶、黑糖珍珠撞奶；還有熱狗、大亨堡系列指定口味，還有超多款指定飲料、麵包、泡麵、冰品等，超過300項商品統統第2件5折，一整天吃吃喝喝都可輕鬆滿足，不管是要囤貨還是寄杯，可得好好把握這個難得的機會。

但要注意，振興隨取卡結帳恕不參與本活動優惠，另外，憑icash2.0、icash Pay、OPEN錢包購買本優惠活動商品無法同享立折5%優惠，詳情依7-ELEVEN官網公告為主。

統一7-ELEVEn獅隊勇奪2020年下半年球季封王，喜贏隊史上第14座季冠軍。圖／7-ELEVEN提供
統一7-ELEVEn獅隊勇奪2020年下半年球季封王，喜贏隊史上第14座季冠軍。圖／7-ELEVEN提供
慶祝統一7-ELEVEn獅隊2020年下半季封王，7-ELEVEN推第2件5折活動邀全民同樂。圖／7-ELEVEN提供
慶祝統一7-ELEVEn獅隊2020年下半季封王，7-ELEVEN推第2件5折活動邀全民同樂。圖／7-ELEVEN提供

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