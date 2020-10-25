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雨天也能穿出俏皮時尚 BV環保材質短靴新登場
義大利時尚品牌Bottega Veneta在這幾季掀起了圓形鞋頭的熱潮，具備分量感的鞋型讓整體造型帶點復古的九○年代特質。今年秋季，品牌推出全新靴款The Puddle，同樣延續這波圓形鞋頭的設計，搭配各種不同的色彩，展現俏皮年輕的超討喜氣質。
The Puddle靴款是無縫設計的圓頭短靴，而且材質上使用了生物可分解聚合物，輕巧又具備完全防水功能。誇張厚實的鞋頭設計與編織紋的壓模鞋底保留了品牌標誌性的設計元素，內裡則是棉與納帕鞋墊。
全系列除了基本的黑色、濃咖啡色之外，還有亮眼的糖果粉、膠黃色與秋季主打的奇異綠，無論是參考秀上模特兒搭配長裙、寬褲，或是用短裙、七分褲另外搭上各種圖樣的襪子做出層次穿搭也都很可愛，而且遇上下雨天也不怕！
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