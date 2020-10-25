聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣限定Harrods跨年年度熊「尼可拉斯」萌樣迎牛年
2020正一步步進入年末尾聲，Harrods跨年年度熊「尼可拉斯」此時可愛登場，今年身穿綠色連帽外套的Harrods跨年年度熊，腳掌上繡有2021年生肖「牛」字樣，今年限量推出2,000隻，在新光三越周年慶期間全台店櫃同步上市。
2020跨年年度熊「尼可拉斯」身高30公分，身上的綠色連帽外套為可穿脫設計，左腳繡有Harrods LOGO與2020年份繡字，為年度熊的正字標記。右腳有2021年生肖「牛年」字樣，台灣限定。即日起至12月25日，凡生肖屬「牛」、金牛座或是名字中有「牛」或「眸」發音的字，符合上述任一條件至全台Harrods專櫃購買2020 Harrods跨年年度熊尼可拉斯，憑身份證確認即可享100元折價優惠。
周年慶起首11日全店商品任購單件9折、3件8折、5件以上75折，滿3,000送300，並推出人氣商品「精選PVC購物袋」限時超值單一價799元起(原價1,480～1,680元)，還有許多新品與英國同步上市，趁周年慶期間購買，比英國本店更划算。
●全台Harrods周年慶時間
台北信義新天地A8、台北天母店、台南西門店、高雄左營店：10/22-11/15
台北站前店：11/12-11/29
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言