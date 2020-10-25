台灣限定Harrods跨年年度熊「尼可拉斯」萌樣迎牛年

2020正一步步進入年末尾聲，Harrods跨年年度熊「尼可拉斯」此時可愛登場，今年身穿綠色連帽外套的Harrods跨年年度熊，腳掌上繡有2021年生肖「牛」字樣，今年限量推出2,000隻，在新光三越周年慶期間全台店櫃同步上市。

2020跨年年度熊「尼可拉斯」身高30公分，身上的綠色連帽外套為可穿脫設計，左腳繡有Harrods LOGO與2020年份繡字，為年度熊的正字標記。右腳有2021年生肖「牛年」字樣，台灣限定。即日起至12月25日，凡生肖屬「牛」、金牛座或是名字中有「牛」或「眸」發音的字，符合上述任一條件至全台Harrods專櫃購買2020 Harrods跨年年度熊尼可拉斯，憑身份證確認即可享100元折價優惠。

Harrods 2020跨年年度熊「尼可拉斯」1,980元。圖／新光三越Harrods提供

周年慶起首11日全店商品任購單件9折、3件8折、5件以上75折，滿3,000送300，並推出人氣商品「精選PVC購物袋」限時超值單一價799元起(原價1,480～1,680元)，還有許多新品與英國同步上市，趁周年慶期間購買，比英國本店更划算。

●全台Harrods周年慶時間

台北信義新天地A8、台北天母店、台南西門店、高雄左營店：10/22-11/15