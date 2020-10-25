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統一7-ELEVEn獅隊封王 28至30日推第二件5折優惠
爲慶祝統一7-ELEVEn獅隊勇奪2020年下半球季封王，拿下史上第14座季冠軍，
7-ELEVEN全台門市，將自10月28日起連續三天推出CITY系列、熱狗/大亨堡等超過300項指定商品同類別任選第二件5折優惠活動。
統一企業下午表示，活動內容採指定商品同類別任選第二件5折優惠活動(以價低者優先折扣)，相關商品如下：
CITY系列優惠：包括特大美式、四季春青茶、黑糖珍珠撞奶。
熱狗/大亨堡系列優惠：美式原味熱狗/美式原味熱狗大亨堡、三起司熱狗/三起司熱狗大亨堡、韓式辣味大熱狗/韓式辣味大熱狗大亨堡、紐約客辣味熱狗/紐約客辣味熱狗大亨堡、肩胛牛肉熱狗/肩胛牛肉熱狗大亨堡。
統一系列優惠：包含指定飲料、麵包、泡麵、冰品等超過300項商品。
另外，振興隨取卡結帳恕不參與本活動優惠。憑 icash2.0、icash Pay、OPEN錢包購買本優惠活動商品無法同享立折5%優惠；詳細訊息可上7-ELEVEN官方網站: https://www.7-11.com.tw/
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