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統一7-ELEVEn獅隊封王 28至30日推第二件5折優惠

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
統一7-ELEVEn獅隊封王，本月28至30日連3天推限時優惠。圖／業者提供，
統一7-ELEVEn獅隊封王，本月28至30日連3天推限時優惠。圖／業者提供，

爲慶祝統一7-ELEVEn獅隊勇奪2020年下半球季封王，拿下史上第14座季冠軍，

7-ELEVEN全台門市，將自10月28日起連續三天推出CITY系列、熱狗/大亨堡等超過300項指定商品同類別任選第二件5折優惠活動。

統一企業下午表示，活動內容採指定商品同類別任選第二件5折優惠活動(以價低者優先折扣)，相關商品如下：

CITY系列優惠：包括特大美式、四季春青茶、黑糖珍珠撞奶。

熱狗/大亨堡系列優惠：美式原味熱狗/美式原味熱狗大亨堡、三起司熱狗/三起司熱狗大亨堡、韓式辣味大熱狗/韓式辣味大熱狗大亨堡、紐約客辣味熱狗/紐約客辣味熱狗大亨堡、肩胛牛肉熱狗/肩胛牛肉熱狗大亨堡。

統一系列優惠：包含指定飲料、麵包、泡麵、冰品等超過300項商品。

另外，振興隨取卡結帳恕不參與本活動優惠。憑 icash2.0、icash Pay、OPEN錢包購買本優惠活動商品無法同享立折5%優惠；詳細訊息可上7-ELEVEN官方網站: https://www.7-11.com.tw/

統一7-ELEVEn獅隊封王，本月28至30日連3天推限時優惠。圖／業者提供
統一7-ELEVEn獅隊封王，本月28至30日連3天推限時優惠。圖／業者提供

紐約 冰品

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