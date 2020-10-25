日本動漫世代「七龍珠」、「鬼滅之刃」北、高人氣對決
《七龍珠》可說是80、90年代日本少年漫畫的代表，而《鬼滅之刃》則是當今日本最火紅動漫，劇場版最近在日本上映三天打破日本影史紀錄，台灣也將於10月30日正式上映。「七龍珠快閃店」即日起至11月23日於新光三越台北南西店展開；而「鬼滅之刃快閃店」自台北、台中後，10月31日起於高雄統一夢時代購物中心登場。
●新光三越台北南西店「七龍珠快閃店」
新光三越台北南西店於一館9樓活動會館首度推出大型「七龍珠主題快閃店」，自七龍珠於1984年在鳥山明老師的筆下問世，至今已經過三十幾個年頭，陪伴當時許多學生一起成長。今年首度以快閃店型式，匯集許多經典場景，活動免費入場，讓資深龍珠迷重新回憶青春時光。
快閃店以七龍珠Z為主軸，再現納美克星、天下第一武道會、融合等名場景，以及全新打造的悟空、達爾、普烏、布羅利等1：1公仔陸續亮相登場。此外，特別空運來台，高達7公尺的神龍氣球。現場也有粉絲最愛的限定商品、獨家聯名商品，包括MIZUNO聯名運動上衣、運動褲套裝、嘻哈潮牌MJ Fresh限定T-shirt及配件。另外，還有「紅玉滿赤心雞蛋糕」特別打造神龍雞蛋糕、以及「日日裝茶」聯手推出元氣彈冰淇淋紅茶等跨界合作。
●高雄統一夢時代「鬼滅之刃快閃店」
讓高雄鬼滅迷期待的「鬼滅之刃快閃店」10月31日至12月6日登陸夢時代，高雄場以「炎柱」為代表，戶外推出炎柱款巨型御守扭蛋機，搭配四大主角拍照立牌。此外，高雄場也提供數目最多、貨量最齊的周邊商品，還有造型大地墊、暖呼呼小毛毯、日輪刀擺件、織帶鑰匙圈、大正風便當大方巾、小口金包等超過14款新品。還有「炎柱款晚安靠墊」、「CHIBI絨毛玩偶」炎柱款等6款炎柱周邊，全新發售的「大正風便當大方巾」及「造型口罩收納包」也有炎柱款。
10月31日起至11月4日，於快閃店消費不限金額送鬼滅之刃限量海報；夢時代APP會員11月5日至11月8日單筆消費滿1,299元可現抵100元；11月11日至11月15日消費滿1,111元送鬼滅之刃電競滑鼠墊。
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