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酒廠限定！ 樂加維林發行限量版22年威士忌

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
Lagavulin自2011年起，幾乎每年都為艾雷島爵士音樂節發表限定酒款。圖／摘自Lagavulin臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Lagavulin自2011年起，幾乎每年都為艾雷島爵士音樂節發表限定酒款。圖／摘自Lagavulin臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

又一款酒廠限定威士忌！為慶祝蘇格蘭艾雷島爵士音樂節22週年，位於艾雷島上的威士忌酒廠樂加維林（Lagavulin），特別發行限量版22年威士忌——Lagavulin Jazz 2020，酒精濃度52.6%，每瓶700毫升，全球限量2004瓶，建議售價405英鎊，約合台幣15,000元，只在樂加維林酒廠限定販售。

這款22年限量酒在美國與歐洲橡木桶陳年，部分桶子經過葡萄酒潤桶。樂加維林新任酒廠經理Pierrick Guillaume表示：「透過使用多種橡木桶，使這款樂加維林22年限量款威士忌，風味格外地豐富，喝起來十分順口，尾韻還帶著甜美的水果氣息。」

自2011年以來，樂加維林每年都會在艾雷島爵士音樂節推出特別版威士忌（除了2004年以外），今年刻意推出年份為「22年」的酒款，以慶祝艾雷島爵士音樂節22週年。

不過今年由於受新冠疫情影響，艾雷島爵士音樂節被迫取消線下活動，將改爲線上直播的方式在Facebook上進行，由樂加維林酒廠經理 Pierrick Guillaume，與帝亞吉歐的全球威士忌大使Ewan Gunn共同主持。

艾雷島爵士音樂節始創於1999年，由艾雷島藝術協會（Islay Arts Association）和蘇格蘭爵士協會（Jazz Scotland）共同舉辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Lagavulin酒廠位於蘇格蘭艾雷島。圖／摘自Lagavulin臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Lagavulin酒廠位於蘇格蘭艾雷島。圖／摘自Lagavulin臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Lagavulin Jazz 2020限量2004瓶，只在Lagavulin酒廠販售。圖／Lagavulin提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Lagavulin Jazz 2020限量2004瓶，只在Lagavulin酒廠販售。圖／Lagavulin提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Lagavulin新任酒廠經理Pierrick Guillaume。圖／摘自Lagavulin臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Lagavulin新任酒廠經理Pierrick Guillaume。圖／摘自Lagavulin臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭 直播 葡萄酒

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