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寶貝球太萌了！Razer在台推出皮卡丘聯名款藍牙耳機

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
象印x寶可夢限量禮盒組，建議售價4,990元，11月1日起開放預購。圖／象印提供
象印x寶可夢限量禮盒組，建議售價4,990元，11月1日起開放預購。圖／象印提供

寶可夢熱潮全球發燒，大人小孩都臣服於系列角色的魅力，連帶帶動眾多各種類型的周邊商品推出，全面搶攻療癒商機！

Razer終於宣布將寶可夢授權系列周邊商品引進台灣銷售，一次引進包括Hammerhead True Wireless真藍牙無線耳機、Ornata機械薄膜鍵盤，以及DeathAdder Essential & Goliathus滑鼠與滑鼠墊組的皮卡丘聯名限定款，讓喜愛寶可夢的玩家們，隨時感受皮卡丘的十足電力。

Razer Hammerhead True Wireless真藍牙無線耳機皮卡丘聯名款除了將耳機充電盒結合精靈球，真實還原經典設計之外，最可愛的是，充電盒打開時還會發出皮卡丘的招牌「Pika–Pikachu」提示聲打招呼，其他像是連線時、快沒電時都會有超萌的專屬音效，絕對讓玩家們愛不釋手。而以Razer Ornata機械薄膜鍵盤為基礎的皮卡丘聯名款，則是改採用經典亮黃色，並將ESC鍵帽改為精靈球圖案；方向鍵以皮卡丘尾巴造型做為上下左右方向指示，並搭配上充滿皮卡丘風格的護腕墊，為工作添加動力。另外，滑鼠與滑鼠墊也都換上搶眼的亮黃色皮卡丘設計。

除了科技品，每天生活所需的保溫杯也要耍萌。象印打造全球唯一台灣限定版保溫杯禮盒組，內含4入象印One Touch 240ml迷你保溫杯，瓶身設計分別為胖丁、伊布、皮卡丘、以及可達鴨，以相當可愛生動的姿態環繞瓶身，再以四隻寶可夢各自的2種代表色作為瓶身與杯蓋按鈕撞色搭配，極具巧思，另外還內附象印獨家設計的皮卡丘大浴巾乙條，無論是當作伴手禮送人或是自己珍藏都相當值得入手。從11月1日起至11月15日止，可於象印百貨專櫃及momo購物網限量預購，建議售價4,990元，預購再享超優惠折扣。

Razer宣布引進寶可夢授權系列周邊商品，一次推出Hammerhead True Wireless真藍牙無線耳機、Ornata機械薄膜鍵盤，以及DeathAdder Essential & Goliathus滑鼠與滑鼠墊組的皮卡丘聯名限定款。圖／Razer提供
Razer宣布引進寶可夢授權系列周邊商品，一次推出Hammerhead True Wireless真藍牙無線耳機、Ornata機械薄膜鍵盤，以及DeathAdder Essential & Goliathus滑鼠與滑鼠墊組的皮卡丘聯名限定款。圖／Razer提供
Razer寶可夢Hammerhead True Wireless真藍牙無線耳機皮卡丘聯名限定款，建議售價4,890元。圖／Razer提供
Razer寶可夢Hammerhead True Wireless真藍牙無線耳機皮卡丘聯名限定款，建議售價4,890元。圖／Razer提供

寶可夢

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