寶貝球太萌了！Razer在台推出皮卡丘聯名款藍牙耳機

寶可夢熱潮全球發燒，大人小孩都臣服於系列角色的魅力，連帶帶動眾多各種類型的周邊商品推出，全面搶攻療癒商機！

Razer終於宣布將寶可夢授權系列周邊商品引進台灣銷售，一次引進包括Hammerhead True Wireless真藍牙無線耳機、Ornata機械薄膜鍵盤，以及DeathAdder Essential & Goliathus滑鼠與滑鼠墊組的皮卡丘聯名限定款，讓喜愛寶可夢的玩家們，隨時感受皮卡丘的十足電力。

Razer Hammerhead True Wireless真藍牙無線耳機皮卡丘聯名款除了將耳機充電盒結合精靈球，真實還原經典設計之外，最可愛的是，充電盒打開時還會發出皮卡丘的招牌「Pika–Pikachu」提示聲打招呼，其他像是連線時、快沒電時都會有超萌的專屬音效，絕對讓玩家們愛不釋手。而以Razer Ornata機械薄膜鍵盤為基礎的皮卡丘聯名款，則是改採用經典亮黃色，並將ESC鍵帽改為精靈球圖案；方向鍵以皮卡丘尾巴造型做為上下左右方向指示，並搭配上充滿皮卡丘風格的護腕墊，為工作添加動力。另外，滑鼠與滑鼠墊也都換上搶眼的亮黃色皮卡丘設計。