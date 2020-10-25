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SOGO周年慶主婦的戰場 超市200款日本好物買一送一

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
SOGO忠孝館Fresh Mart周年慶優惠，每年都吸引主婦們前往搶購。本報資料照
SOGO忠孝館Fresh Mart周年慶優惠，每年都吸引主婦們前往搶購。本報資料照

百貨周年慶具人氣指標的SOGO台北店周年慶，即將在11月5日起為期12天展開，而每年除了忠孝館一樓美妝被人潮擠爆外，另一個主婦們的搶購戰場就是位於B2的Fresh Mart超市，生活用品、食品推出200款買1送1，還有每日限量好物4折起，每年都能讓消費者早起囤貨，買到推車物品堆的滿載，可見其好買程度。

SOGO忠孝館Fresh Mart超市周年慶期間推出全面9折優惠外，最搶手的就是買1送1，從高價醬油、油品、味噌、洗衣精、洗衣球等日本居家生活用品，到咖啡、紅茶等各式日本零嘴通通享買1送1。

SOGO忠孝館Fresh Mart，神戶極、嗜咖啡每包售價195元，特價買一送一，共限量300組(可混搭)。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館Fresh Mart，神戶極、嗜咖啡每包售價195元，特價買一送一，共限量300組(可混搭)。圖／SOGO提供

日本LION防縮護色洗衣精原價240元，特價199元，再買1送1；日本P&G抗菌除垢洗衣球系列每盒250元，特價買1送1；小林製藥星星藍流廁用系列每顆170元，特價買1送1。韓國柚子茶原價每瓶450元，特價399元，再買1送1；麒麟午後紅茶系列1L每瓶原價175元，特價165元再買1送1。

SOGO忠孝館Fresh Mart，日本P&G 3D抗菌除垢潔淨清香洗衣球系列每盒售價250元，特價買1送1，共限量6,000盒(可混搭)。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館Fresh Mart，日本P&G 3D抗菌除垢潔淨清香洗衣球系列每盒售價250元，特價買1送1，共限量6,000盒(可混搭)。圖／SOGO提供

另外，還有多款咖啡都推出買1送1。除了買到推車超載之外，若無自帶壯丁幫忙提貨，在Fresh Mart超市消費滿千元，可享全台免費配送，讓購物無負擔。

city’super復興店11月5日至11月16日周年慶，city’super觀察，因「偽出國」商機，10月日韓零食、進口生鮮買氣成長3成之多，周年慶除了全面9折，高檔進口生鮮備貨增一倍，A5和牛肉品最低5折起，日本鹿兒島、熊本A5和牛紐約客100g原價1,200元，特價650元；日本麝香葡萄550g原價1,280元，限時搶購特價599元。周年慶首二日限時推出日本蜜柑10顆1袋原價299元，2袋特價399元。

city’super復興店周年慶，高檔進口生鮮備貨增一倍，A5和牛肉品最低5折起。圖／city’super提供
city’super復興店周年慶，高檔進口生鮮備貨增一倍，A5和牛肉品最低5折起。圖／city’super提供

另外推出逾50款日本進口零食買1送1，國人出國最愛買的Calbee薯條三兄弟18gx10袋入原價630元，特價459元；日本原裝進口「一蘭拉麵60周年尊榮禮盒」1盒5入原價880元，特價830元。

city’super復興店，Calbee薯條三兄弟18gx10袋入原價630元，特價459元。圖／city’super提供
city’super復興店，Calbee薯條三兄弟18gx10袋入原價630元，特價459元。圖／city’super提供
SOGO忠孝館Fresh Mart，日本LION防縮護色洗衣精每瓶原價240元，特價199元再買1送1，共限量500瓶(可混搭)。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館Fresh Mart，日本LION防縮護色洗衣精每瓶原價240元，特價199元再買1送1，共限量500瓶(可混搭)。圖／SOGO提供
city’super復興店，日本長野、山梨麝香葡萄#9 550g原價1,280元，限時搶購特價599元。圖／city’super提供
city’super復興店，日本長野、山梨麝香葡萄#9 550g原價1,280元，限時搶購特價599元。圖／city’super提供
SOGO忠孝館Fresh Mart，韓國柚子蜜茶每瓶原價450元，特價399元，再買1送1共限量500組(可混搭)。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館Fresh Mart，韓國柚子蜜茶每瓶原價450元，特價399元，再買1送1共限量500組(可混搭)。圖／SOGO提供
city’super復興店周年慶首二日限時推出日本蜜柑10顆1袋原價299元，2袋特價399元。圖／city’super提供
city’super復興店周年慶首二日限時推出日本蜜柑10顆1袋原價299元，2袋特價399元。圖／city’super提供
SOGO忠孝館Fresh Mart，小林製藥星星藍流廁用系列每顆原價170元，特價買1送1，共限量3000顆(可混搭)。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館Fresh Mart，小林製藥星星藍流廁用系列每顆原價170元，特價買1送1，共限量3000顆(可混搭)。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館Fresh Mart，麒麟午後紅茶(原味、奶茶、檸檬)1L，每瓶售價175元，特價165元再買1送1，共限量600組(可混搭)。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館Fresh Mart，麒麟午後紅茶(原味、奶茶、檸檬)1L，每瓶售價175元，特價165元再買1送1，共限量600組(可混搭)。圖／SOGO提供

日本 周年慶 零食

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