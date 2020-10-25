快訊

查到了！潛逃大陸29歲通緝犯 寄槍恐嚇留言威脅詹江村

日職／張奕對羅德5局失7分 吞本季第3敗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵最美通勤列車現身花蓮站 鐵道迷興奮合影

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
EMU900型通勤電聯車首批抵台，今天在花蓮車站舉辦「新車見面會」。記者王思慧／攝影
EMU900型通勤電聯車首批抵台，今天在花蓮車站舉辦「新車見面會」。記者王思慧／攝影

被譽為台鐵「地表上最美通勤列車」EMU900型電聯車昨天運抵花蓮港，今天台鐵將1列10輛編組全新電聯車移到花蓮車站舉辦「新車見面會」，現場有許多鐵道迷拍照，還有親子自拍，見證歷史性的一刻。

EMU900型通勤電聯車首批抵台有2列，今天移至花蓮車站舉辦「新車見面會」，列車停在後站軌道上，幸好天氣晴時多雲未下雨，吸引百餘名民眾一睹新車風采。蕭姓爸爸為兒子與列車拍照，他興奮地說，新車看起來很有現代感，配色好看，特地帶小孩認識列車與鐵軌，未來有機會想搭乘看看。

本次台鐵向韓國現代樂鐵公司採購共520輛EUM900型通勤電聯車，首2列EMU900新車預定測試3個月，規畫明年農曆春節前正式加入營運，將負責西部區間運輸。其餘50列新車將從2021年10列、2022年交車12列、2023年交車28列，並逐年汰換舊車。

台鐵表示，針對東部運能，已採購600輛城際電聯車，明年6月將從花蓮港運抵交車，預計2024年會步上軌道營運，由於每列車增加至12輛，比普悠瑪號多170個位子，預期平日可增加36％、假日增43％運能。

被譽為台鐵「地表上最美通勤列車」抵台，今舉辦「新車見面會」，吸引百餘名民眾拍照。記者王思慧／攝影
被譽為台鐵「地表上最美通勤列車」抵台，今舉辦「新車見面會」，吸引百餘名民眾拍照。記者王思慧／攝影

台鐵 鐵道迷

延伸閱讀

台鐵新電聯車抵台 交部：安全不打折

花蓮掀鐵道熱 民眾擅闖鐵軌搶拍蒸汽火車台鐵籲勿違規

「史上最美區間車」廁所變少挨批 專家：捷運象山到淡水也沒廁所

鐵道迷快看！CT273出巡表曝光 24日宜蘭來回兩趟拍到爽

相關新聞

寶貝球太萌了！Razer在台推出皮卡丘聯名款藍牙耳機

寶可夢熱潮全球發燒，大人小孩都臣服於系列角色的魅力，連帶帶動眾多各種類型的周邊商品推出，全面搶攻療癒商機！

台鐵最美通勤列車現身花蓮站 鐵道迷興奮合影

被譽為台鐵「地表上最美通勤列車」EMU900型電聯車昨天運抵花蓮港，今天台鐵將1列10輛編組全新電聯車移到花蓮車站舉辦「...

SOGO周年慶主婦的戰場 超市200款日本好物買一送一

百貨周年慶具人氣指標的SOGO台北店周年慶，即將在11月5日起為期12天展開，而每年除了忠孝館一樓美妝被人潮擠爆外，另一...

全台只有6瓶 蘇格蘭低地女王布萊德諾赫抵台

來自蘇格蘭低地、首度進軍台灣的布萊德諾赫（Bladnoch）酒廠，一出手就是全球限量200瓶的珍稀酒款，也是該酒廠200...

怪誕有型五趾鞋 BALENCIAGA秋冬話題新品限量發售中

今年秋冬如果要挑一雙具備話題性的鞋款，BALENCIAGA的五趾鞋絕對是榜上有名。這雙鞋在冬季20的時裝秀場上首次亮相，...

真力時PILOT TYPE 20限量版藍圖上身 RESCUE版復古帥氣

忠實呈現20世紀早期飛行表精髓的真力時（ZENITH）PILOT TYPE 20腕表，在鐘表藏家心目中有其傳奇地位，也是...

游逛售樓中心 深濳都市愛情海

本案是海景公園宅「愛琴海」的銷售中心。整體設計以人和土地的連結為出發點，透過有如大型雕塑藝術般的鸚鵡螺外觀，以及象徵螺殼表面刻痕的層疊起伏肌理，表達建築與周遭環境、大自然景色間的緊密關係...

秋冬來件西裝吧！許路兒、宋安示範如何穿出性感帥氣

時髦的西裝穿搭，可以給人一種Effortless Chic輕鬆別緻的感覺。喜事國際時尚集團旗下複合式精品通路品牌團團國際...

專屬Logo明年底前就消失！PRADA再生尼龍4大必買重點

PRADA日前正式推出了Re-Nylon再生尼龍系列，超齊全的品項相信一定滿足不少喜愛尼龍材質的消費者。不過這個系列到底...

迎萬聖節！Disney x Pandora聖誕夜驚魂傑克來了！

萬聖節即將到來，以串飾聞名全球的丹麥品牌Pandora再度與迪士尼（Disney）合作，以熱映電影「聖誕夜驚魂」（The...

酒廠直送！獺祭全新超越極致限量系列 清酒首登蘇富比

顯然喜愛並珍藏日本清酒的人口愈來愈多。繼去年底佳士得（Christie’s）香港首次拍賣清酒之後，蘇富比（Sotheby’s）本季也迎來第一次拍賣清酒。

毛蟹、松葉蟹佐A5和牛！樂軒「秋蟹套餐」上桌嘗鮮

秋冬螃蟹正值肥鮮，位於台北晶華酒店B3的「樂軒和牛割烹」即以松葉蟹、毛蟹等名蟹入菜，再搭配日本A5和牛、澳洲9+和牛等食...

熱門新聞

純情粗工愛上「彩券行女神」狂買彩券 還未追到手先刮中100萬

殺破狼周運勢／白羊有機會和前任復合 2星座小心無預警被裁

疫情帶來缺藥危機？藥品供應鏈改變 五款藥品將退出台灣

台大癌醫改台大分院 院長拍胸脯保證：和郭董關係不變

崩潰水逆！11月3大好運星座 雙子脫單、摩羯工作運旺

這裡每隔1周就生成1颱風 鄭明典：真是颱風窩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。