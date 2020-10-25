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台鐵最美通勤列車現身花蓮站 鐵道迷興奮合影
被譽為台鐵「地表上最美通勤列車」EMU900型電聯車昨天運抵花蓮港，今天台鐵將1列10輛編組全新電聯車移到花蓮車站舉辦「新車見面會」，現場有許多鐵道迷拍照，還有親子自拍，見證歷史性的一刻。
EMU900型通勤電聯車首批抵台有2列，今天移至花蓮車站舉辦「新車見面會」，列車停在後站軌道上，幸好天氣晴時多雲未下雨，吸引百餘名民眾一睹新車風采。蕭姓爸爸為兒子與列車拍照，他興奮地說，新車看起來很有現代感，配色好看，特地帶小孩認識列車與鐵軌，未來有機會想搭乘看看。
本次台鐵向韓國現代樂鐵公司採購共520輛EUM900型通勤電聯車，首2列EMU900新車預定測試3個月，規畫明年農曆春節前正式加入營運，將負責西部區間運輸。其餘50列新車將從2021年10列、2022年交車12列、2023年交車28列，並逐年汰換舊車。
台鐵表示，針對東部運能，已採購600輛城際電聯車，明年6月將從花蓮港運抵交車，預計2024年會步上軌道營運，由於每列車增加至12輛，比普悠瑪號多170個位子，預期平日可增加36％、假日增43％運能。
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