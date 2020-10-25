全台只有6瓶 蘇格蘭低地女王布萊德諾赫抵台

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

來自蘇格蘭低地、首度進軍台灣的布萊德諾赫（Bladnoch）酒廠，一出手就是全球限量200瓶的珍稀酒款，也是該酒廠200週年紀念酒款——29年單一麥芽威士忌，酒精濃度41.2%，每瓶700毫升，台灣搶到6瓶配額，建議售價262,680元。

布萊德諾赫這款酒廠200週年紀念酒——29年單一麥芽威士忌，先在雪莉桶中陳年，之後又於麝香葡萄酒桶中過桶。原酒蒸餾於1988年，具備低地經典的柔和雪莉風味，搭配上酒廠擁有者David Prior親自設計的方形瓶身，更顯得獨樹一格。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示：「台灣品酒知識較全球平均高，被視為威士忌品牌兵家必爭之地，橡木桶洋酒今年全新代理有『低地女王』封號的布萊德諾赫，除了擁有200年的釀酒歷史外，還特別邀請麥卡倫前首席釀酒師Nick Savage坐鎮，採小規模的生產模式，使每款威士忌都細緻珍稀。」

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※飲酒過量，害人害己。

布萊德諾赫的經營理念是「不拘泥於舊則，不受限於極限；掌一家好企業，執一杯好酒」，英國查理斯王儲與卡蜜拉也特別在今年9月參訪布萊德諾赫。

有興趣的酒迷，可以先試試布萊德諾赫的11年單一麥芽蘇格蘭低地威士忌，在加州紅酒桶與波本桶中熟成，透過它充滿活力熱情的風格，一窺「低地女王」風采。

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