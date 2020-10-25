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怪誕有型五趾鞋 BALENCIAGA秋冬話題新品限量發售中
今年秋冬如果要挑一雙具備話題性的鞋款，BALENCIAGA的五趾鞋絕對是榜上有名。這雙鞋在冬季20的時裝秀場上首次亮相，模特穿著五趾鞋大步行走在浸水秀台，怪誕有型的時尚風格讓人印象深刻。
這系列鞋款是BALENCIAGA與義大利知名的橡膠鞋底製造商VIBRAM合作的商品，專利五趾鞋（FiveFingers）系列正是VIBRAM最出名的產品，擁有柔軟鞋底並像手套一樣貼合人體腳掌的特性，在行走或攀爬運動時為肌肉提供更好的抓地觸感。而BALENCIAGA這次更在鞋款上增添了彈力和鞋跟高度，推出兩款限量的Toe五趾綁帶運動鞋和一款Toe High Top高跟靴，均採用可回收的環保編織鞋面製成。 每款五趾鞋都配有五趾泡沫鞋墊，給予雙腳完美的高科技包裹體驗。
雙方此次合作的鞋款均於義大利製造，腳掌邊緣和五個獨立腳趾的正上方印有多個VIBRAM和BALENCIAGA品牌標識，每雙鞋也都配有獨一無二的認證序號。台灣方面目前已可在Balenciaga.com、Farfetch.com和微風信義店買到，限量發售中。
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