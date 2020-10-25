真力時PILOT TYPE 20限量版藍圖上身 RESCUE版復古帥氣

忠實呈現20世紀早期飛行表精髓的真力時（ZENITH）PILOT TYPE 20腕表，在鐘表藏家心目中有其傳奇地位，也是全球唯一可於表盤鐫刻「PILOT」字樣的腕表品牌。腕表以人類航空史初期陪伴飛行先驅的早期真力時儀表盤為藍本，而其名字TYPE 20源自於1930年代，真力時因打造的飛行機載儀表獲得法國空軍最高安全可靠認證。今年該系列迎來最新新成員：限量版的藍圖腕表與復古味十足的精鋼版本PILOT TYPE 20 RESCUE兩個型號。

今年PILOT飛行員系列TYPE 20限量版腕表，將早期航空先驅們繪製飛行器的設計藍圖（BLUEPRINT）當作表盤，在啞光藍色上細膩呈現設計師在製作過程中所繪製的技術方案和標註，而時標與品牌標誌則印製在藍寶石水晶玻璃上，雙層結構營造出迷人而深邃的視覺效果。限量發行250枚的藍圖腕表，45毫米的超大尺寸表殼以拋光和磨砂交替處理的精鋼打造，搭配標誌性的超大洋蔥式表冠，限量編號鐫刻於表殼側面的銘牌上。腕表搭載ELITE自動上鍊機芯，搭配附有鉚釘的藍色小牛皮表帶，懷舊意味濃厚。