聽新聞
test
0:00 / 0:00

真力時PILOT TYPE 20限量版藍圖上身 RESCUE版復古帥氣

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
真力時PILOT TYPE 20藍圖腕表將繪製的設計圖和標註融入表盤，雙層結構營造深邃的視覺效果。圖／真力時提供
真力時PILOT TYPE 20藍圖腕表將繪製的設計圖和標註融入表盤，雙層結構營造深邃的視覺效果。圖／真力時提供

忠實呈現20世紀早期飛行表精髓的真力時（ZENITH）PILOT TYPE 20腕表，在鐘表藏家心目中有其傳奇地位，也是全球唯一可於表盤鐫刻「PILOT」字樣的腕表品牌。腕表以人類航空史初期陪伴飛行先驅的早期真力時儀表盤為藍本，而其名字TYPE 20源自於1930年代，真力時因打造的飛行機載儀表獲得法國空軍最高安全可靠認證。今年該系列迎來最新新成員：限量版的藍圖腕表與復古味十足的精鋼版本PILOT TYPE 20 RESCUE兩個型號。

今年PILOT飛行員系列TYPE 20限量版腕表，將早期航空先驅們繪製飛行器的設計藍圖（BLUEPRINT）當作表盤，在啞光藍色上細膩呈現設計師在製作過程中所繪製的技術方案和標註，而時標與品牌標誌則印製在藍寶石水晶玻璃上，雙層結構營造出迷人而深邃的視覺效果。限量發行250枚的藍圖腕表，45毫米的超大尺寸表殼以拋光和磨砂交替處理的精鋼打造，搭配標誌性的超大洋蔥式表冠，限量編號鐫刻於表殼側面的銘牌上。腕表搭載ELITE自動上鍊機芯，搭配附有鉚釘的藍色小牛皮表帶，懷舊意味濃厚。

全新的PILOT TYPE 20 RESCUE腕表則備有大三針和計時碼表兩種款式，分別搭載ELITE與El Primero自動上鍊機芯。腕表採板岩灰色太陽紋表盤，點綴航空領域標誌性的明黃色。表殼為具有份量感的45 毫米大尺寸精鋼材質，一樣搭配有標誌性的大型復古洋蔥頭表冠與凹槽式按鈕，底蓋鐫刻1909年路易布萊里奧（LOUIS BLÉRIOT）配戴真力時腕表飛越英吉利海峽時搭乘的飛機和真力時飛行儀器的徽章，向這位傳奇法國飛行員的壯舉致敬。黑色仿舊小牛皮表帶，讓人聯想起裝飾鉚釘的經典羊毛皮飛行夾克，系列腕表更採用快拆設計，可隨場合穿搭輕易變換表帶。

真力時PILOT TYPE 20 RESCUE計時碼表，25萬3,900元。圖／真力時提供
真力時PILOT TYPE 20 RESCUE計時碼表，25萬3,900元。圖／真力時提供
PILOT TYPE 20藍圖限量版腕表，26萬9,900元。圖／真力時提供
PILOT TYPE 20藍圖限量版腕表，26萬9,900元。圖／真力時提供
真力時PILOT TYPE 20 RESCUE腕表，23萬7,800元。圖／真力時提供
真力時PILOT TYPE 20 RESCUE腕表，23萬7,800元。圖／真力時提供
PILOT TYPE 20藍圖限量版腕表，26萬9,900元。圖／真力時提供
PILOT TYPE 20藍圖限量版腕表，26萬9,900元。圖／真力時提供
真力時PILOT TYPE 20 RESCUE計時腕表以陽剛大氣的設計和復古新面貌，延續經典飛行員腕表的傳奇。圖／真力時提供
真力時PILOT TYPE 20 RESCUE計時腕表以陽剛大氣的設計和復古新面貌，延續經典飛行員腕表的傳奇。圖／真力時提供
真力時PILOT TYPE 20 RESCUE計時碼表，25萬3,900元。圖／真力時提供
真力時PILOT TYPE 20 RESCUE計時碼表，25萬3,900元。圖／真力時提供

腕表

延伸閱讀

名士表Baumatic系列 斯文風天文台腕表平價誘客

超限量飛輪就八只！Montblanc複雜腕表 鏤空秀芯藝

時光的堆疊 節奏與音聲的歷史回眺

20年好兄弟！PANERAI推社群主題Radiomir Venti腕表

相關新聞

游逛售樓中心 深濳都市愛情海

本案是海景公園宅「愛琴海」的銷售中心。整體設計以人和土地的連結為出發點，透過有如大型雕塑藝術般的鸚鵡螺外觀，以及象徵螺殼表面刻痕的層疊起伏肌理，表達建築與周遭環境、大自然景色間的緊密關係...

頂級精品酒店風格 一窺雅逸大器的女性精品宅

許多富含旅遊世界各地經驗的屋主越來越渴望將曾經居住過的精品飯店經驗與感動搬回自己的家中，本案的設計靈感來源是義大利頂級精品寶格麗(BVLGARI) 所開設的寶格麗酒店(BVLGARI HOTEL)，其空間設計重點為透過降低垂直高度的重心...

俯瞰日本皇居全景 繁忙都心中的休憩港灣

東京大手町四季酒店坐落於東京市中心，居高俯瞰日本皇居全景，於2020年9 月開業。屢獲殊榮的酒店及設計事務所Denniston 傳奇首席設計師Jean-Michel Gathy 以其精湛手法打造東京大手町四季酒店，將日式傳統與現代歐陸美學流暢融合，開創奢華體驗新高度。

怪誕有型五趾鞋 BALENCIAGA秋冬話題新品限量發售中

今年秋冬如果要挑一雙具備話題性的鞋款，BALENCIAGA的五趾鞋絕對是榜上有名。這雙鞋在冬季20的時裝秀場上首次亮相，...

真力時PILOT TYPE 20限量版藍圖上身 RESCUE版復古帥氣

忠實呈現20世紀早期飛行表精髓的真力時（ZENITH）PILOT TYPE 20腕表，在鐘表藏家心目中有其傳奇地位，也是...

秋冬來件西裝吧！許路兒、宋安示範如何穿出性感帥氣

時髦的西裝穿搭，可以給人一種Effortless Chic輕鬆別緻的感覺。喜事國際時尚集團旗下複合式精品通路品牌團團國際...

專屬Logo明年底前就消失！PRADA再生尼龍4大必買重點

PRADA日前正式推出了Re-Nylon再生尼龍系列，超齊全的品項相信一定滿足不少喜愛尼龍材質的消費者。不過這個系列到底...

迎萬聖節！Disney x Pandora聖誕夜驚魂傑克來了！

萬聖節即將到來，以串飾聞名全球的丹麥品牌Pandora再度與迪士尼（Disney）合作，以熱映電影「聖誕夜驚魂」（The...

酒廠直送！獺祭全新超越極致限量系列 清酒首登蘇富比

顯然喜愛並珍藏日本清酒的人口愈來愈多。繼去年底佳士得（Christie’s）香港首次拍賣清酒之後，蘇富比（Sotheby’s）本季也迎來第一次拍賣清酒。

毛蟹、松葉蟹佐A5和牛！樂軒「秋蟹套餐」上桌嘗鮮

秋冬螃蟹正值肥鮮，位於台北晶華酒店B3的「樂軒和牛割烹」即以松葉蟹、毛蟹等名蟹入菜，再搭配日本A5和牛、澳洲9+和牛等食...

滿滿都是炸雞腿！韓式炸雞bb.q「棒腿套餐」1人也能吃

隨著萬聖節即將到來，被譽為「鬼怪炸雞」的韓式連鎖炸雞「bb.q CHICKEN」，將於10月26日至10月31日期間，於...

昆凌、Krystal人美心也美 和Ella同穿粉紅小馬公益T恤

由Ralph Lauren發起的Pink Pony企劃來到2020年正好進入第20周年，這項行之有年的抗癌公益活動，在今...

熱門新聞

純情粗工愛上「彩券行女神」狂買彩券 還未追到手先刮中100萬

流感疫苗接種不良反應已51例 疾管署：不嚴重

殺破狼周運勢／白羊有機會和前任復合 2星座小心無預警被裁

疫情帶來缺藥危機？藥品供應鏈改變 五款藥品將退出台灣

台大癌醫改台大分院 院長拍胸脯保證：和郭董關係不變

崩潰水逆！11月3大好運星座 雙子脫單、摩羯工作運旺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。